Un escape de gas en un Renault Sandero blanco provocó momentos de tensión este domingo por la tarde en el centro de Gualeguaychú. El hecho ocurrió pasadas las 16.30 en la intersección de Caseros y 3 de Caballería, a pocos metros de la Costanera.

Tras el aviso, el móvil 35 de los Bomberos Voluntarios llegó al lugar en pocos minutos. El personal logró controlar la pérdida con rapidez y evitó riesgos mayores en una zona con importante circulación de vecinos y transeúntes.

No hubo personas heridas ni daños materiales de consideración. La intervención permitió restablecer la normalidad en el sector en poco tiempo.

El episodio generó preocupación entre quienes se encontraban en las inmediaciones, aunque la situación se resolvió sin complicaciones.