Escote profundo y brillos dorados: el look de Antonela Roccuzzo en el sorteo de la Champions

La esposa del 10 del Barcelona lució un vestido sirena bicolor en negro y dorado con un gran tajo en la falda de la firma Kelvis Casillas. El detalle estuvo en el bordado de la parte superior de la prenda que dejaba entrever el escote en V. La rosarina completó su look con una esclava dorada, sandalias negras con pulsera y cabello suelto.

Lionel Messi, por su lado, optó por un traje azul noche, camisa blanca, zapatos de cuero negro y corbata con detalles.

"Me parece correcto el look, aunque me hubiera gustado un vestido con más identidad porque no deja de parecer un top y una falda de cintura alta. Si bien está estilizada y está buena la combinación y ubicado el escote, siendo el personaje que ella es, y la mujer del mejor jugador del mundo, me parece que hubiera estado mejor darle un poquito más de estilismo a su imagen y no un vestido de línea tan común que puede llegar a ser confundido con un vestido de perchero. Un 7. ", opinó la diseñadora Patricia Profumo.

Fuente: Infobae