La Dirección de Espacios Verdes realizó tareas sobre tres ejemplares ubicados en los patios internos del Hospital Centenario, que presentaban riesgo de caída total y parcial sobre la estructura del centro de salud.

La labor, ejecutada con personal especializado en trabajos de, contempló la intervención sobre un nogal y la poda de dos tipas cuyos gajos comprometían la seguridad de los pabellones.

Para el desarrollo de las tareas se recurrió a la técnica de poda en altura, con operarios sujetos mediante arnés y sogas de tracción, recurso que permitió dirigir en forma controlada la caída de las ramas de mayor porte.

El nogal presentaba la situación de mayor gravedad, dado que su eventual desplome podía afectar la estructura de uno de los pabellones del Hospital. Las dos tipas, por su parte, registraban gajos comprometidos que también representaban una amenaza para el edificio.

La decisión de actuar en forma preventiva se tomó ante el pronóstico de lluvias intensas y tormentas fuertes para el cierre de la semana, factor que incrementa el riesgo de desprendimiento en ejemplares con estas características.

A esto se suma la proximidad del fenómeno de El Niño, que anticipa un último trimestre y un verano con mayor frecuencia de precipitaciones, circunstancia que convierte a este tipo de tareas en una prioridad para preservar la estructura y funcionalidad del centro de salud más grande de la ciudad.

Estos trabajos se emprendieron luego de que a comienzo de mes, después de una tormenta con vientos fuertes voltearan una tipa seca sobre el ala de maternidad del Hospital Centenario, efecto ocurrido por el debilitamiento de sus raíces y el temporal.

En esa ocasión, el corte del ejemplar se realizó un trabajo minucioso para no afectar la estructura mobiliaria afectada y luego del desarme se procedió al retiro manual de ramas y al traslado de troncos hacia el exterior del predio, con una intervención adicional sobre una construcción lindera al edificio principal.

La ejecución de este tipo de trabajos preventivos reafirma la política de control y mantenimiento del arbolado urbano impulsada por el intendente Mauricio Davico, orientada a resguardar la seguridad de los espacios públicos y las instituciones sanitarias de la ciudad frente a la llegada de la temporada de lluvias.