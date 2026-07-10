España volvió a sufrir hasta el final pero consiguió una nueva clasificación agónica. Por los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, la Roja se impuso por 2-1 sobre Bélgica y avanzó a semifinales, donde se medirá con Francia. Fabián Ruiz adelantó a los de Luis De La Fuente, Charles De Ketelaere lo igualó para los belgas pero Mikel Merino apareció sobre la hora para darle el boleto a la próxima ronda.

Fuente: TyC Sports Online