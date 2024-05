El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, ha insistido este lunes en pedir a Javier Milei una “disculpa pública” por sus “gravísimas palabras” este fin de semana sobre Pedro Sánchez y su mujer, Begoña Gómez, pronunciadas en Madrid, en el acto ‘Europa Viva 24′, organizado por Vox y celebrado en el Palacio de Vistalegre. “Qué calaña de gente atornillada al poder. Aún cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se toma cinco días para pensarlo”, dijo el presidente de Argentina, lo que ha derivado en una crisis diplomática. Albares ha convocado al embajador en España, Roberto Bosch, “por la gravedad de la situación”.

“No vamos a dejar de solicitar esas disculpas porque hay cosas que pueden ser discutibles, como las ideas políticas, pero indiscutibles son las instituciones, los gobiernos, los países; es la base de las relaciones internacionales”, ha afirmado el ministro de Exteriores en una entrevista en la Cadena SER. Albares ha subrayado que pese a que Milei no tenía agenda con Sánchez o alguno de sus ministros ni con el rey, España le ha proporcionado “los medios públicos a disposición de un jefe de Estado”, como la base aérea de Torrejón o seguridad.



Pese a esto, ha continuado Albares, Milei “ha aprovechado para lanzar un ataque frontal contra la Presidencia del Gobierno”. Preguntado por el periodista José Luis Sastre, el ministro no ha descartado hasta en dos ocasiones que España vaya a romper relaciones con Argentina si esas disculpas que solicita por lo que considera “una injerencia flagrante” no llegan: “No quiero adelantar acontecimientos. Cuando tenemos que actuar, actuamos”, se ha limitado a expresar al respecto, sin concretar tampoco los plazos para tomar medidas si no llega ese perdón.





José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, este domingo en Moncloa.

El ministro hace extensible esa petición a Santiago Abascal “por jalear” a Milei y dice sentirse “profundamente decepcionado” por la actitud del PP, en concreto de su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado: “Tuvimos una conversación larga y quedó en devolverme la llamada. La respuesta fue a través de Twitter”. En efecto, el Gobierno no ha recibido apoyo del principal partido de la oposición, que en voz de Tellado y a través de la citada red social, ahora llamada X, ha manifestado: “Nuestra labor es hacer oposición al presidente de España, no al de Argentina”.

Tampoco apunta a que vayan a llegar las disculpas de Milei, a tenor de la primera reacción desde su ejecutivo. “No sé por qué tanta ofensa. No siento que deba que pedir disculpas. No corresponde”, ha opinado el ministro de Interior, Guillermo Francos. El portavoz Manuel Adorni considera que es el Gobierno español el que debe excusarse: “Lo trataron de odiador -a Milei-, de negacionista, de ‘ingerir sustancias’, de autoritario, de antidemocrático y de ser gente ‘muy mala’. Ojalá en algún momento reflexionen y pidan sinceras disculpas. Fin”.



Albares ha querido eso sí transmitir “tranquilidad” a los argentinos en general y particularmente a los que viven en España, garantizándoles que ninguna de las medidas que se adopten les van a perjudicar, así como que las relaciones “fraternales” entre ambos pueblos van a seguir.



