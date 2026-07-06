MUNDIAL 2026
EN VIVO: España y Portugal se juegan el pasaje a cuartos en un partidazo
En Dallas, las selecciones de Portugal y España se miden por los octavos de final del Mundial 2026. Seguilo en vivo.
¡Arrancó el partido! El conjunto de Lamine Yamal enfrenta al de Cristiano Ronaldo, en un partidazo por los octavos de final del Mundial 2026.
En el comienzo del encuentro, ambos se estudian y no se sacan ventaja: 0 - 0.
Seguilo en vivo acá.
Formaciones:
Portugal
- (1) Diogo Costa
- (20) João Cancelo
- (3) Rúben Dias
- (13) Renato Veiga
- (25) Nuno Mendes
- (23) Vitinha
- (15) João Neves
- (18) Pedro Neto
- (8) Bruno Fernandes
- (11) João Félix
- (7) Cristiano Ronaldo
Entrenador: Roberto Martínez
España:
- (23) Unai Simón
- (12) Pedro Porro
- (22) Pau Cubarsi
- (14) Aymeric Laporte
- (24) Marc Cucurella
- (20) Pedri
- (16) Rodri
- (19) Lamine Yamal
- (10) Dani Olmo
- (15) Álex Baena
- (21) Mikel Oyarzábal
Entrenador: Luis de la Fuente
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