¡Arrancó el partido! El conjunto de Lamine Yamal enfrenta al de Cristiano Ronaldo, en un partidazo por los octavos de final del Mundial 2026.

En el comienzo del encuentro, ambos se estudian y no se sacan ventaja: 0 - 0.

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Formaciones:

Portugal

(1) Diogo Costa

(20) João Cancelo

(3) Rúben Dias

(13) Renato Veiga

(25) Nuno Mendes

(23) Vitinha

(15) João Neves

(18) Pedro Neto

(8) Bruno Fernandes

(11) João Félix

(7) Cristiano Ronaldo

Entrenador: Roberto Martí­nez

España:

(23) Unai Simón

(12) Pedro Porro

(22) Pau Cubarsi

(14) Aymeric Laporte

(24) Marc Cucurella

(20) Pedri

(16) Rodri

(19) Lamine Yamal

(10) Dani Olmo

(15) Álex Baena

(21) Mikel Oyarzábal

Entrenador: Luis de la Fuente