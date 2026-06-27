La primera ola de calor en España dio paso a una serie de incendios forestales que afectaron distintas regiones del país y mantienen en alerta a las autoridades. Entre las zonas más comprometidas se encuentra La Litera, en el norte de la provincia de Huesca, donde el fuego ya arrasó alrededor de 4.000 hectáreas. También se registraron focos importantes en la región de El Bierzo, en el noreste, y en distintos puntos de la provincia de Zaragoza.

Según informaron fuentes oficiales, algunos de los incendios se originaron a raíz de tormentas eléctricas, particularmente por la caída de rayos en áreas de vegetación seca, lo que agravó la rápida propagación de las llamas en un contexto de altas temperaturas y baja humedad.

En Huesca, cerca de 200 personas debieron ser evacuadas de manera preventiva durante la jornada del viernes, mientras que otras 16.000 recibieron la recomendación de permanecer en sus hogares ante el avance de un incendio declarado entre las localidades de Tiana, Sant Fost de Campsentelles, Martorelles y Santa Maria de Martorelles, en las cercanías de Barcelona.

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En ese marco, la policía regional catalana, los Mossos d'Esquadra, confirmó la detención de un hombre sospechado de haber provocado intencionalmente uno de los focos ígneos en las inmediaciones de la capital catalana, lo que abrió una investigación judicial.

Si bien las temperaturas experimentaron un leve descenso entre jueves y viernes tras la primera ola de calor del año, el episodio dejó registros históricos para el mes de junio, con 43 grados Celsius en Bilbao y más de 45 grados en la provincia de Jaén, en el sur del país.

Los especialistas advierten que las condiciones meteorológicas continúan siendo propicias para nuevos incendios y no descartan que la situación se complique en los próximos días. De hecho, se espera un nuevo ascenso térmico durante el fin de semana, mientras que Madrid podría enfrentar temperaturas cercanas a los 39 grados Celsius a comienzos de la próxima semana, lo que incrementa el riesgo y mantiene en vilo a gran parte del territorio español.

Fuente: NA