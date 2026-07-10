España vive una de las peores tragedias forestales de los últimos años, con el incendio declarado ayer en el municipio de Los Gallardos, en la provincia andaluza de Almería, que ha dejado hasta el momento 12 víctimas mortales, al menos ocho heridos, cuatro de ellos de gravedad, y entre 23 personas sin localizar, mientras continúan las tareas de búsqueda y extinción.

Las autoridades consideran que se trata del incendio con mayores consecuencias humanas registrado en Andalucía.

El fuego avanzó con una velocidad extraordinaria favorecido por las altas temperaturas, la vegetación seca y fuertes rachas de viento que, según distintos reportes, llegaron a superar los 50 kilómetros por hora y en algunos momentos alcanzaron los 70 km/h. Estas condiciones provocaron que numerosas personas quedaran atrapadas mientras intentaban escapar de las llamas en vehículos o a pie.

De acuerdo con la información difundida por la Junta de Andalucía y recogida por medios internacionales, varias de las víctimas fueron halladas dentro de automóviles alcanzados por el fuego, mientras que otras fallecieron tras abandonar los vehículos e intentar huir caminando.

Las autoridades indicaron que muchos de los cuerpos presentan un nivel de afectación tan severo que, por ahora, no ha sido posible determinar de manera concluyente la identidad, edad o nacionalidad de los fallecidos.

El Instituto de Medicina Legal de Almería concluyó las autopsias de las 12 víctimas mortales, aunque continúa trabajando junto a especialistas forenses en tareas de identificación genética. Para ello se están recabando muestras de ADN de familiares y denunciantes.

La magnitud del desastre obligó a decretar tres días de luto oficial en Andalucía, una medida anunciada por el presidente regional, Juan Manuel Moreno, quien calificó lo ocurrido como una tragedia de dimensiones excepcionales. El mandatario se trasladó a la zona afectada y aseguró que el operativo continuará mientras existan posibilidades de localizar a personas desaparecidas.

A medida que avanzan las horas, también aumenta la superficie devastada. Las últimas estimaciones sitúan la extensión afectada entre 4.000 y 5.000 hectáreas, convirtiendo a Los Gallardos en uno de los mayores incendios registrados en España durante 2026. El fuego avanza sobre una zona especialmente compleja desde el punto de vista geográfico, con áreas montañosas y vegetación densa que dificultan el acceso de los equipos de emergencia.

Las evacuaciones también crecieron significativamente. Según los datos más recientes, más de 1.400 personas fueron desalojadas de forma preventiva de Los Gallardos, Bédar y otras localidades cercanas, mientras la Guardia Civil amplía las zonas de seguridad ante posibles cambios en la dirección del viento.

Entre los heridos se encuentran cuatro personas en estado grave que fueron trasladadas en helicóptero al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, uno de los principales centros especializados del sur de España. El resto de los afectados recibe atención en centros sanitarios de la región.

Respecto del origen del incendio, las primeras investigaciones apuntan a la posible caída de un cable eléctrico en las inmediaciones de la carretera N-340. Testigos alertaron sobre ese incidente poco antes de que comenzara la propagación de las llamas. Sin embargo, las autoridades advirtieron que las pesquisas siguen abiertas y que todavía no existe una conclusión definitiva sobre las causas.

La dimensión internacional de la tragedia también genera preocupación. Distintos medios españoles informaron que entre las víctimas podría haber ciudadanos extranjeros, especialmente residentes europeos que viven en esa zona de la costa mediterránea. No obstante, la identificación oficial aún no ha concluido.

Mientras continúan las labores de extinción, organizaciones como WWF y Greenpeace aprovecharon el desastre para reclamar mayores inversiones en prevención y gestión forestal, señalando que el cambio climático, las olas de calor y el abandono de áreas rurales están aumentando el riesgo de incendios cada vez más extremos y difíciles de controlar.

La tragedia de Los Gallardos ya figura entre los incendios más mortíferos registrados en España en las últimas décadas y constituye, hasta el momento, el episodio forestal con mayor número de víctimas humanas en el país durante 2026. Con centenares de efectivos desplegados, decenas de medios terrestres y aéreos y una población todavía conmocionada, las próximas horas serán decisivas para determinar el balance final de un desastre que mantiene en vilo a toda España.

Fuente: Agencia NA