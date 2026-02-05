Un adolescente de 15 años amenazó con matar a su bebé de un mes de vida utilizando un cuchillo. El grave hecho de extrema tensión se registró en la tarde de este martes, pasadas las 18, en un domicilio ubicado sobre calle Irigoyen al 3900, en la ciudad de Chajarí.

Según informó el sitio digital Tal Cual, efectivos de la Comisaría N°1 acudieron al lugar tras un llamado telefónico de una mujer, quien alertó que su hijo tenía en brazos a su nieto y profería amenazas de muerte contra el recién nacido con un arma blanca.

De acuerdo a lo consignado en la denuncia, la situación se habría originado luego de una discusión entre el menor y su pareja, una joven de 17 años, madre del bebé. El conflicto escaló rápidamente y derivó en un escenario de alto riesgo para el niño.

Ante la gravedad del hecho, el personal policial inició un proceso de diálogo y negociación con el adolescente. Tras varios minutos de tensión, el adolescente accedió a entregar al bebé sano y salvo, así como también el cuchillo que tenía en su poder.

Posteriormente, se dio intervención a la Unidad Fiscal y al Juzgado de Familia, que dispusieron las medidas correspondientes. El adolescente fue trasladado en ambulancia al hospital local para recibir atención por parte del área de Salud Mental.

En tanto, la joven madre y la beba fueron examinadas por el médico policial y luego quedaron al resguardo de la progenitora de la adolescente.