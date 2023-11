El gobernador Gustavo Bordet, acompañado por la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, resaltó la importancia de la normativa sobre la institución del juicio por jurados, “porque una ley de esta naturaleza atraviesa, además, de las discusiones que se dieron en las asociaciones y en distintos círculos, a los tres poderes del Estado. Aquí participaron activamente el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo en enviar un proyecto de ley y el Poder Judicial aportando todo lo necesario para dotar a este proyecto de la estructura jurídica que necesitaba y se llegó no solo a la sanción de la ley sino también a pleno funcionamiento que hoy está en la provincia de Entre Ríos y que hay que destacarlo en su funcionamiento”.

Al ampliar, se refirió a la importancia del ejemplar y expresó: “Esta edición del libro es hacer docencia, es poder explicar de algún modo este proceso, pero lo más importante es que pueda llegar a todas nuestras escuelas y a todos quienes puedan querer consultarlo en alguna de las tantas bibliotecas que tiene la provincia de Entre Ríos y que de esta manera pueda fortalecer la institución y las instituciones se fortalecen justamente con el trabajo mancomunado de toda la sociedad”. “Esta es la tarea que tendremos que seguir por delante”, concluyó el mandatario.



Participación ciudadana



Al analizar los alcances del sistema, la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, recordó que el instituto del juicio por jurados estaba contemplado “desde la Constitución de 1933 y se conservó en la reforma de 2008”. Luego, resaltó: “Estamos orgullosos de los consensos que se lograron, de que todas las fuerzas políticas, con el Poder Judicial, en conjunto con los ministerios públicos, con el Colegio de Abogados, la Asociación de la Magistratura, coincidimos en esta ley de juicio por jurado, que es de las mejores que existe en la Argentina, que fuimos abrevando en otras leyes que se dieron en otras provincias antes, aprovechando las experiencias”.



“Estamos muy contentos con esta enorme participación ciudadana que genera el juicio por jurados, nada más y nada menos que en los procesos judiciales de mayor importancia. Es una forma de participación rotunda de la ciudadanía en la cosa judicial y que la vamos a notar en las generaciones que vienen. Cuando parecía que el Poder Judicial era el más cerrado, el más inexpugnable, a participación popular le da otra matriz”, agregó.



Ejemplo a imitar en el país



El director del Centro de Juicio por Jurados y Participación Ciudadana, Andrés Harfuch, destacó la institución del juicio por jurados en Entre Ríos en el plano nacional: “Estoy muy contento de venir a la presentación este libro, que es maravilloso. Tengo experiencia en todo el país, pero la de Entre Ríos, con 72 juicios por jurados hechos, sin ningún escándalo y con la participación de cientos de personas, mujeres y varones entrerrianos que han dado sus veredictos, es un ejemplo a imitar”.



Al dar cuenta de sus alcances, agregó: “Afortunadamente, en Entre Ríos hubo un consenso político del gobierno y de la oposición, por eso la ley salió por unanimidad. Eso demuestra que es una institución sólida. Realmente venimos a festejar los cinco años de vigencia de la ley y quienes más han empujado y militado el juicio por jurados son las propias víctimas, los que son agredidos por el delito, que ven a los jurados como sus iguales, como sus pares, y confían más en ellos”.



Calidad democrática



Por su parte, el ex coordinador del Superior Tribunal de Justicia para el Estudio y la Implementación de Juicios por Jurados, Elvio Garzón, dijo estar “convencido que Entre Ríos desde hace cuatro años atrás ha dado un salto de calidad democrática inigualable”.



Apuntó que “uno que lo puede ver día a día, dado que me ha tocado estar en cuatro juicios por jurado puede ver como la comunidad al principio está como un poco reticente para poder participar, pero una vez que concluye el juicio ya su sensación, su semblante es totalmente diferente, es más con decir que las personas que no pueden deliberar, los jurados suplentes, se quedan con ganas de participar y automáticamente ya quieren saber cuándo van a ser convocados”.



Inmediatamente, resaltó que “Entre Ríos ha dado un salto de calidad democrática inigualable, dado que muchos de los que estamos aquí presente, cada uno, desde el ámbito que nos tocó hemos participado de un trabajo responsable, serio, logrando la mayor cantidad de consensos posible”. Y recordó que “este trabajo lo iniciamos en junio de 2019, el gobernador el 12 de agosto mandó el proyecto, el 16 de octubre la Cámara de Senadores le da media sanción y el 5 de noviembre de 2019 se promulgó la ley de Juicio por Jurados”.



Aseguró que “en el país debe haber sido la ley que con mayor rapidez se ha sancionado y no significa que no haya sido estudiada, al contrario, porque fueron días, jornadas de incansable labor entre todos los sectores”.



Se hace camino al andar



En ese marco, el autor de la iniciativa de ley, el entonces diputado Ángel Giano (actual diputado y presidente de la Cámara baja), dijo estar “contento por ser partícipe de un cambio estructural en los procesos penales en Entre Ríos, no solo en la participación popular o que el pueblo pueda ser parte de un proceso penal, sino también porque hacia adentro de la estructura del Poder Judicial hay mayor democratización”.



En orden se refirió a un cambio que se produjo también “en la forma del lenguaje”. Es decir, “debe haber más claridad desde los fiscales, los defensores y, obviamente, los jueces”, aclaró.



“Entre Ríos estuvo a la vanguardia porque recogió lo mejor de otras leyes y, además, porque aquí hay maestros y grandes especialistas que se dedican hace mucho tiempo a militar el juicio por jurados y le han dado transcendencia”, valoró Giano y agregó: “Obviamente, después, con los aportes de la misma Justicia entrerriana. Hace poco, el Superior Tribunal de Justicia”.



Por último, el diputado dijo que “se hace camino al andar, hay mucho por empujar y romper algunas estructuras que vienen desde la formación universitaria y les cuesta entender que, cuando hay participación popular, el lenguaje tiene que ser claro y, obviamente, cambiar el paradigma de qué manera se condena, sobre todo en los delitos con mayores penas en la provincia de Entre Ríos”.



Presencias



De la ceremonia participaron la vicegobernadora Laura Stratta, el presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano; la presidenta de la Fundación Iapser, Mariel Ávila; la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira; la directora Departamental de Escuelas de Paraná, Adela Ramírez; el intendente de Paraná, Adán Bahl; el secretario General de la Gobernación, Franco Ferrari; los vocales del Superior Tribunal de Justicia; legisladores provinciales; jueces federales de garantías y fiscales coordinadores, autoridades universitarias y autoridades judiciales, entre otros.



El contenido



El libro Juicio por Jurados en Entre Ríos. Un avance institucional que se logró a partir de los consensos políticos y entre los poderes del Estado, compendia la producción de la Ley 10.746, llamada Juicio por Jurados, que contribuye a democratizar la administración de la justicia en la provincia, a fortalecer las instituciones y la calidad de participación ciudadana.



Refleja el esfuerzo por saldar una deuda postergada por más de 80 años por distintos gobiernos entrerriano al reunir reflexiones, antecedentes y aportes de convencionales constituyentes, legisladores, jueces y juezas; también de juristas, pensadores y pensadoras de las ciencias sociales. Todo ellos estudiosos de la institución de juicios por jurados a lo largo de la historia.



Autores



Horacio Rosatti. Prólogo.



Gustavo Bordet: “Democratizar la acción de hacer justicia”.



Andrés Harfuch: “Características de la ley entrerriana y su respaldo democrático y popular”.



Alfredo Pérez Galimberti: “El jurado hace escuela”.



Susana Medina: “Juicio por jurados y equidad de género”.



Miguel Ángel Giorgio: “Breves reflexiones sobre el estándar de Prueba más allá de toda duda razonable”.



Martín Carbonell: “El veredicto del jurado y los recursos: los nuevos paradigmas y modelos de actuación”.



Rosario Romero: “Otro modo de administrar justicia”.



Ángel Giano: “Consideraciones generales y particulares de la Ley 10.746”.



Marciano Martínez: “El aporte de la abogacía en el juicio por jurados y los héroes olvidados de 1933”.



Laura Stratta: “El juicio por jurados y su potencial democratizador”.



Elvio Garzón: “Selección del jurado: audiencia de voir dire”.



Diego Lara: “El jurado pensado como base de la democracia y la participación ciudadana en el Poder Judicial”.



Carla Cusimano: “Una perspectiva desde la sociedad”.



Raymundo Kisser: “El largo camino del juicio por jurados en las constituciones nacional y provincial”.



Alejando Cánepa - María Gabriela López Arango: “El rol de las partes y la necesidad del control cruzado”.



Miguel Ángel Cullen: “Los dilemas en torno al derecho de ser juzgado por jurados y el imperativo dispuesto por la ley”.



Rubén Pagliotto: “La justicia en manos del soberano y la Constitución honrada”.



Esteban Vitor: “Reseña histórica y el caso de los galeses en Argentina”.





Fuente: APFDigital