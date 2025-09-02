La Municipalidad de Gualeguaychú invita a la comunidad a participar de la charla “Hablemos de vacunas: mitos y verdades. Desde la abogacía a la medicina”, que tendrá lugar el jueves 4 de septiembre a las 18 horas en el Centro de Convenciones.

El encuentro será un espacio de intercambio y reflexión destinado a informar, debatir y derribar mitos en torno a la vacunación, abordando la temática desde diferentes perspectivas profesionales.

La actividad estará a cargo del Dr. Pablo Alfaro, subsecretario de Salud Municipal, y del Dr. Alejandro Fidelio, subdirector de Asuntos Legales de la Municipalidad, quienes compartirán su mirada sobre la importancia de la vacunación tanto en el ámbito de la salud como en el marco jurídico.

La propuesta es abierta a toda la comunidad y busca fortalecer el acceso a información clara y confiable, promoviendo la prevención y el cuidado colectivo.