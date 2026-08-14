Este jueves en el Auditorio del Hospital Centenario tuvo lugar una nueva jornada del curso intensivo de emergencias hospitalarias, un encuentro de formación y actualización destinado a profesionales de la salud para el fortalecimiento de la atención en los servicios de emergencia.

La ponencia en esta ocasión fue acerca de las urgencias metabólicas, y estuvo a cargo de las doctoras Liliana Gamarra y Celeste Moreno y del doctor Mariano Apesteguía.

Las urgencias metabólicas son situaciones médicas críticas provocadas por alteraciones graves en los procesos químicos del cuerpo. Las principales incluyen la cetoacidosis diabética, el estado hiperosmolar, la hipoglucemia severa, y los desequilibrios extremos de electrolitos o sodio.

El curso intensivo de emergencias hospitalarias, organizado por el Comité de Docencia e Investigación, tuvo su inicio en abril y mes a mes viene desarrollando actualizaciones sobre distintas patologías que afectan a la población.

En agosto, comenzó con la exposición del Cucaier y continuó con la de urgencias metabólicas. El próximo 20 del corriente será el turno de la ponencia “tips hematológicos de la urgencia”, a cargo del Dr. Daniel Gota.

La participación es gratuita, sin inscripción previa y se desarrolla bajo modalidad híbrida. Los certificados de asistencia se otorgan a quienes participan de manera presencial.