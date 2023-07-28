En los primeros minutos de la madrugada de este viernes, se produjo un accidente de tránsito en el Acceso Sur a Gualeguaychú, específicamente en la Rotonda del Cristo, en sentido de circulación oeste - este.

Un Ford Focus conducido por un hombre domiciliado en provincia de Buenos Aires, pasó literalmente por encima de la rotonda, perdiendo el control e impactando contra el guardarrail del sector derecho y volcando en la banquina.

De acuerdo a lo informado a Ahora ElDía por personal policial, el conductor dijo no haberse percatado de la presencia de la rotonda, por lo que pasó por sobre el cantero central y terminó perdiendo el control del vehículo, hasta chocar el guardarrail y dar varios tumbos sobre la banquina de la mano derecha.

El conductor del vehículo pudo salir del rodado por sus propios medios, aunque fue derivado en ambulancia al Hospital Centenario para un mejor control y chequeo de sus heridas que en principio no serían de gravedad.