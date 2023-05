Por Fabián Miró

Claudia Andrea Tursi, vecina e integrante de la Comisión del Barrio Florida comentó que “sabía que iría gente, pero no imaginé tanta. Claramente todos estamos muy preocupados y angustiados y anoche fue una gran catarsis donde cada uno pudo expresar su preocupación, bronca, miedo, angustia y enojo por todo lo vivido. A la crisis económica, se le suma la crisis de seguridad y valores”.

La vecina expresó que “me fui de la reunión con un sinsabor, porque esperaba respuestas de las autoridades y solo encontré excusas y hasta mentiras. Mi sentir, que entiendo es el de todos los que fueron, es el mismo. Pudimos expresar nuestras broncas, fastidios, pero nada más que eso. Nos retiramos de la reunión sin una sola respuesta positiva y con un sabor amargo, a la nada misma. Queremos vivir en paz. Pagamos impuestos, somos personas de bien. Nos levantamos todos los días a laburar, mientras que el estado habla de la oligarquía, del empresario, de las pymes, cuando sin ellos no tendría que recaudar. Nos necesitamos el uno al otro. Hay espacios para todos y se podría vivir mucho mejor y terminar con la sanata de siempre. Somos ciudadanos que no nos importa a quien le toca tomar cartas en el asunto y requerimos soluciones en el corto plazo. Nos tienen que cuidar y si no lo hacen, que dejen de cobrarnos impuestos. Ahora si nosotros tenemos que cuidarnos, armarnos para protegernos, contratar seguridad privada, no tiene sentido pagar impuestos que no se traducen en servicios esenciales como lo es la seguridad. Estamos repodridos de pagar y no tener nada a cambio”.

Aseguró que “lo que está pasando en hechos muy graves de inseguridad viene de la mano de la falopa (sic)”. Recordó que “vivo en el barrio Florida hace casi 30 años y mi casa es una de las primeras. Hablamos con Irigoyen, Bahillo y Piaggio en sus sucesivas gestiones al frente del Municipio participando en cada consorcio de gas, cloacas y apoyé cada proyecto del presupuesto participativo para acceder a luminarias y cámaras como forma de seguridad y prevención del delito”.

Respecto a las denuncias por hechos delictivos, sostuvo que “primero la toma la policía, después pasa a fiscalía para luego actuar en lo que es un gran engranaje que forma parte de un estado que nos tiene que cuidar. Y no nos interesa quien debe asumir ese rol. Trabajen en conjunto policía, Ministerio Público Fiscal y el Municipio que tiene mucho que ver. Si las cámaras de seguridad son potestad de la Policía, pero en Gualeguaychú los CIPEC están a cargo del centro de informática del municipio, entonces siempre pasa algo, siempre hay algo que impide que las cámaras se vean o no funcionan, y que descaradamente nos digan que el servicio está tercerizado, es mentirnos en la cara porque sabemos perfectamente que no hay mantenimiento”.

Finalmente, dijo que “nos piden que tomemos un referente de cada Parada para gestionar en grupos más pequeños todo lo necesario para la prevención del delito y así lo haremos, pero queremos soluciones a una problemática que se acrecienta cada vez más”.

Por su parte, otro vecino que participó de la reunión, mencionó a AHORA ElDía que “la reunión fue fuerte, intensa, en donde los vecinos hicieron catarsis, expresaron su bronca, máxime cuando no se presentó ningún principio de solución a los severos problemas de inseguridad que tenemos. Asistió gente que vive entre las paradas 4 y 14 de Urquiza al Oeste y muchos vecinos quedaron fuera del salón, dado que la capacidad del mismo fue colmado”.

Entre los presentes en la reunión se destaca la presencia del Jefe de Fiscales, Lisandro Beherán, quien señaló que “nosotros cumplimos la ley, trabajamos con la ley y nuestra función no es prevenir, es lograr que lleguen a juicio los delitos ya cometidos. Que serían muchos los delitos que se evitarían si cambiaran algunas leyes al momento de investigar, es cierto, pero hacer la ley es tarea del legislador, y esto es algo que la comunidad tiene que tener muy presente”.

También Beherán hizo referencia al tema de la droga. “Todo lo que tiene que ver con el kiosquito del barrio, el narcomenudeo lo puede hacer la Fiscalía, mientras que el narcotráfico, cómo entra la droga a la ciudad y todos sus efectos, está a cargo de la Justicia Federal, que en nuestro caso tenemos más celeridad en estos casos, debido a que contamos con un Juzgado Federal en la ciudad”.

Respecto de la inseguridad dijo que “hoy por hoy está la mayor causa está relacionada con la venta de drogas”.

Asimismo, el comisario Cesar Primo, jefe de la Departamental Gualeguaychú, indicó que “tenemos una consigna que es el de que recorran Urquiza al Oeste y calles aledañas. Tenemos un GPS con el cual monitoreamos todos los días por donde anduvieron y anda el móvil. Si estuvo parado, las razones por las que estuvo parado”. El Jefe destacó que “se habían aumentado los efectivos en la zona, se están llevando tareas investigativas que no vamos a revelar para no perjudicar el trabajo de la Justicia. Los estamos buscando, pero también trabajamos en la prevención de los delitos con la presencia de funcionarios y móviles en la zona”.