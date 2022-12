El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, advirtió hoy que el partido con Croacia por las semifinales del Mundial de Qatar 2022 será "muy difícil" debido a que el rival "tiene grandes jugadores", mientras que remarcó que las comparaciones con la derrota por 3 a 0 en Rusia 2018 "no corresponden".



"Esperamos un partido muy difícil contra un equipo de los denominados realmente equipo, porque juegan como lo que son. Las comparaciones con el último Mundial no corresponden, todos los partidos son diferentes, pero sí estoy convencido que tienen grandes jugadores y dan la sensación de grupo, que es lo que más interesa", expresó Scaloni en conferencia de prensa.



En esa línea, agregó: "Croacia tiene una manera de jugar y no la va a cambiar, no es ni ofensiva ni defensiva. Juega realmente bien y tiene muy buenos futbolistas, por eso esperamos un partido muy difícil".

"La ilusión es la de todos los argentinos, este equipo juega por ellos, por sus familiares, por la gente. Sabemos que los hinchas que vinieron hicieron un esfuerzo bárbaro. Esperamos dar el máximo y el tiempo dirá qué pasará en estos partidos", continuó el director técnico.



Respecto al once que saldrá a la cancha, el entrenador no lo confirmó pero avisó que tanto Rodrigo De Paul como Ángel Di María podrían ser de la partida.



"El día después del partido hicimos recuperación y ayer casi, no hicimos mucho en el campo. Hoy tendremos un panorama un poco más claro, pero en principio están disponibles y eso nos deja tranquilos. Tenemos que valorar la disponibilidad en cuanto a minutos y tenemos tiempo hasta mañana", detalló.



Y prosiguió: "Lo preparamos de la misma manera que contra Holanda, Australia y Polonia. Venimos jugando partidos importantes desde que perdimos con Arabia y no cambia la sensación de que lo que viene es trascendental. Todo el mundo sabe que es un partido del fútbol, que intentaremos dar el máximo, que a veces la suerte nos puede dar la espalda, pero que si hacemos las cosas bien tenemos grandes chances. Hay que tomarlo con naturalidad".

Consultado por los cruces en el choque de cuartos de final con Países Bajos y las repercusiones posteriores, respondió: "Aprovecho para zanjar el tema, el encuentro del otro día se jugó como se tenía que jugar, tanto del lado de ellos como de Argentina. El fútbol es esto. A veces tenés que defender, atacar, puede que haya discusiones pero no es más que eso. Hay un árbitro para impartir justicia. Nosotros sabemos perder y ganar".



"Perdimos el primer partido y nos fuimos calladitos al hotel, ganamos la Copa América y se vio una de las imágenes más lindas del fútbol con (Lionel) Messi, (Leandro) Paredes y Neymar. Respetamos profundamente a todos los rivales, es una impronta que tenemos y hay que desterrar eso de que no sabemos ni ganar ni perder, porque está totalmente alejado de la realidad", añadió Scaloni.



Sobre el capitán de la Selección y su actitud en la Copa del Mundo, manifestó: "Messi siempre fue así, no es mérito del cuerpo técnico, es de él. Siempre fue un ganador, tiene un orgullo y unas ganas muy grandes de seguir jugando a la pelota".



Ante la chance de que sea el último Mundial de la "Pulga", Scaloni destacó: "En principio vamos a ver si sigue jugando o no, vamos a disfrutarlo todavía que es lo mejor que nos puede pasar a nosotros y al mundo del fútbol. Queda mucho camino todavía, hay que centrar todas las fuerzas en el partido de mañana".