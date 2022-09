“Es el regreso después de la pandemia porque tuvimos dos años muy cerrados y tenemos muchas expectativas, que son tremendas y creemos que va a haber mucho público”, afirmó Sergio Dalcol sobre la apertura y el comienzo de la 129º Exposición Rural Gualeguaychú 2022, que comenzó el viernes 9 de septiembre.

“Hemos tenido una buena respuesta en los comercios de la ciudad para acompañarnos. De los últimos años creo que es la primera vez que se venden la totalidad de los sitios para stands. Al menos los comercios entienden que la afluencia va a ser masiva, sobre todo teniendo en cuenta que la entrada va a ser muy económica: 300 pesos para los mayores de 12 años y 200 pesos el estacionamiento. Creemos que es algo muy módico para los precios actuales”, informó.

Sin embargo, el tramo más importante de la charla estuvo apuntado sobre la presencia del ministro de Producción de la Nación Juan José Bahillo en el discurso de apertura, que tendrá lugar durante la jornada del domingo.

“Hasta el momento tenemos confirmada la presencia de Bahillo para el domingo. "Entiendo que es un hombre de diálogo, y ha demostrado ser alguien que escucha y, cuando puede, responde. Cuando era Diputado nacional hemos tenido contactos y ha realizado gestiones beneficiosas para el sector. En su función como Ministro de Producción, hemos tenido un canal de diálogo siempre, aunque las consecuencias de este diálogo no fueron las que uno esperaba ya que hubo cosas en las que avanzó, otras no tanto y otras quedaron relegadas”, sostuvo sobre la figura del que también es ex Intendente de Gualeguaychú.

Sin embargo, Dalcol rescató la figura de Bahillo en el Ministerio de Agricultura, y lo consideró un mejor cuadro en ese puesto con respecto a sus antecesores: “Hoy por hoy, Bahillo ocupa el cargo más alto en la política agropecuaria. En lo personal noto que el primer ministro de esta gestión, Luis Basterra, era alguien que conoce sobre el tema, pero que le falta barro para poder comprender la realidad de la producción. Ahí no hubo diálogos ni medidas. Con Julián Domínguez, alguien que si bien era una persona que venía con una mayor capacidad política de diálogo, le faltaba la parte técnica. En cambio ahora, con Bahillo se conjuga el conocimiento por venir del sector y conoce las consecuencias de las medidas que se toman y además tiene una capacidad de diálogo. Este clima tiene que seguir manteniéndose sin importar los intereses que se defiendan: ellos el de sus votantes y nosotros el de los productores”.

Finalmente, se refirió al Dólar Soja, una medida que puso en marcha el Ministerio de Economía para que el campo liquide la producción: “Es algo que está causando un poco de ruido hacia dentro del sector. Son cuestiones más técnicas que son difíciles de explicar al público en general, pero que de repente son las cuestiones que a nivel nacional deben manejarlas las autoridades con la Mesa de Enlace para consensuar medidas que conformen al sector.

“Hay varias cuestiones: el Dólar Soja se abrió por 30 días por necesidades del Gobierno, pero también han surgido otros inconvenientes como que se ha desdoblado la pizarra, una para el mercado interno y otra para la exportación, algo que está causando algunas problemáticas que creemos que en el transcurso de estos días vamos a ver hacia donde apuntan porque pueden llegar a distorsionarnos mucho los mercados”, concluyó.