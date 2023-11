Este fin de semana largo se realizará el balotaje para elegir al nuevo presidente de los argentinos, y si bien la Cámara Nacional Electoral había recomendado cambiar el feriado del lunes 20 –cuando se conmemora el Día de la Soberanía Nacional– para garantizar la participación de la ciudadanía en las elecciones y no perjudicar la turismo, finalmente el Gobierno declinó hacerlo.

Esto impactó en las reservas a nivel país, ya que mucha gente decidió quedarse en su casa para cumplir con su deber de ir a votar, y varias operaciones que estaban confirmadas se dieron de baja a último momento y otras que esperaban cerrarse no se concretaron. En este sentido, en la Costa Atlántica proyectan hasta 60% menos de ocupación menor con respecto al año pasado. La situación es similar en Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Bariloche, Salta y otros destinos clásicos. En cuanto a Entre Ríos, tampoco se espera gran afluencia de visitantes, aunque los prestadores no descartan que haya algún movimiento de público uruguayo, como se viene dando hasta ahora los sábados y domingos, e incluso que haya turismo de cercanía dentro de la provincia, y que esto les permita hacer una diferencia económica, aunque no sea en los niveles habituales.

En este marco, Juan Manuel Acedo, presidente de la Cámara Entrerriana de Turismo (CET), contó a UNO: “Es tan escaso el nivel de reservas en las localidades entrerrianas que no alcanza ni siquiera para hacer una medición. Sabemos que el que planeó viajar va a salir, o lo va a definir en el día. Y tenemos expectativas en cuanto al público uruguayo, que no suele hacer reservas, sino que viene directamente, salvo algún contingente que vaya a Federación”. Al respecto, subrayó: “Estamos trabajando muy bien con uruguayos y en la reunión que tuvimos esta semana de la comisión directiva de la Cámara en La Paz nos estaban contando que en esa ciudad hay dos hoteles que están recibiendo delegaciones que llegan en bus de Uruguay. Ese es un buen dato, porque se quedan a pernoctar y salen a otras zonas de Entre Ríos. Estamos acostumbrados a que el uruguayo se maneje dentro de lo que es la zona de influencia de la costa del Uruguay, pero ahora están llegando a la costa del Paraná y es algo muy importante. Están queriendo hacer circuitos termales, recorrer varios complejos, como el de La Paz y también tienen la idea de visitar María Grande, por ejemplo”.

Por otra parte, mencionó que desde la CET hicieron una promoción para convocar a los turistas de la provincia a viajar previo al balotaje o después de emitir su voto. “Cuando se oficializó que no se iba a mover el feriado, tuvimos que salir a hacer alguna promoción, siendo muy cuidadosos porque la idea es instar al ciudadano a que vaya a votar, ya que tenemos como institución la obligación de hacer cumplir estas leyes o normas, pero que tenga después la oportunidad de pasear. Entonces largamos una campaña con cuatro placas diferentes en nuestras redes sociales que están siendo replicadas por las instituciones y los socios privados que conforman la CET, y está teniendo buena aceptación, así que nos pone muy contentos. La propuesta es que la gente salga el viernes y el domingo pueda regresar a su localidad a votar; o que vote el domingo temprano y pueda salir a disfrutar la tarde del domingo y quedarse hasta el lunes en algún destino. La idea es que sea el público entrerriano el que visite alguna localidad, hacer turismo de cercanía, disfrutar los lugares que tenemos. Está confirmado que los complejos termales van a estar abiertos incluso el domingo”, afirmó.