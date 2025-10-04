“Eso es una mentira, estuve con él, pero nunca pensé en renunciar ni él sugirió algo por el estilo. Estoy totalmente convencido de que voy a demostrar la infamia que es esta denuncia de este impresentable de Grabois”, apuntó Espert en diálogo con Radio Mitre, tras la cumbre de anoche en Olivos, de la que participó también la secretaria de la Presidencia, Karina Milei.

“Javier [Milei] sabe quién soy y quién es Grabois y quién está detrás de todo esto. Lo tiene más claro que el agua. Esto es una opereta”, denunció Espert. “El primero que me habría pegado una patada es Javier Milei porque lo que dice, lo hace”, planteó el diputado oficialista, desestimando así las versiones que comenzaron a circular ayer por la tarde sobre una eventual baja de su candidatura.

Bajo esa misma línea, Espert aseguró que desde el Gobierno no hubo ningún planteo para que ponga en suspenso o modifique su agenda electoral. “Nadie me pidió nada. Estoy haciendo la campaña con total normalidad”, se jactó Espert.

Al comienzo de la entrevista, el candidato libertario se quebró al aire y dijo que la está pasando “muy mal” y que está atravesando un “momento muy angustiante”, a raíz de las acusaciones que hablan de un presunto financiamiento de campaña de origen ilícito.

Acto seguido, Espert volvió a referirse a su vínculo con Machado y a diferencia de otras oportunidades, admitió haber viajado en el avión del empresario acusado de narcotráfico, más de 17 veces. “En total fueron 35 vuelos, entre ida y vuelta, alrededor de 17 viajes a destinos diferentes, a donde íbamos a presentar el libro o hablar de las ideas de la libertad”, señaló el candidato.

El punto de máxima tensión se alcanzó ayer cuando desde el Gobierno comenzaron a circular versiones que daban prácticamente por descontado la baja de Espert a la competencia electoral. “Es casi un hecho”, repetían desde las huestes libertarias.

Así, el candidato llegó anoche a Olivos, donde se improvisó una reunión de último momento con Javier Milei y su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Pese al descontento generalizado dentro de la Casa Rosada y de gran parte del equipo de campaña de LLA con el legislador por un eventual efecto arrastré en las elecciones del 26 de octubre, el diputado desistió de correrse de la contienda electoral.

“No me bajo nada”, anunció por medio de un posteo de X en el que también le respondió al periodista Eduardo Feinmann, quien había publicado unas horas antes en A24 un video del diputado en la presunta casa donde Machado cumple su prisión domiciliaria en Viedma.

Más tarde, publicó un segundo mensaje en el que convalidó la continuidad de su candidatura, también respondiéndole a la prensa: “Dejen de decir estupideces. Nadie se baja de nada y están totalmente equivocados de que “el Gobierno está para el cachetazo. El gobierno de Milei está transformando la Argentina para el bien de los argentinos y no descansará hasta lograrlo”.