Este sábado la Fiesta Nacional del Carnaval del País suma una gran novedad pensada para que el público viva una noche aún más larga y divertida: el After de Carnaval, una propuesta sin cargo adicional que busca convertir el cierre del desfile en el comienzo de otra fiesta.

Una vez que la última comparsa deje la pasarela, la música no se detendrá. La banda Ke Sabor, especialista en ritmos tropicales y cumbia subirá a una carroza especialmente preparada para ofrecer un show en vivo frente a la Casa Rosada.

Para completar la experiencia, las cantinas permanecerá abierta con todas sus opciones de bebidas y comidas, y habrá venta de espuma disponible durante todo el After,

El orden de salida de la sexta noche será el siguiente: Ara Yeví, Marí Marí, O’ Bahía y Papelitos.

Las entradas y ubicaciones pueden adquirise hoy viernes de 17 a 21 horas y mañana sábado desde las 9 horas a la finalización del espectáculo en boletería del Corsódromo, o de forma online en www.allaccess.com.ar.