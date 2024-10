Tan solo un par de mensajes en X bastaron para desmantelar una nueva estafa, que tiene su epicentro en San Pedro, ciudad bonaerense a 170 kilómetros de CABA, pero que podría haber afectado también a Gualeguaychú. Un tercio de los 70 mil sampedrinos invirtieron sus ahorros en una criptomoneda llamada Rainbowex, supuestamente promovida por la fundación Knight Consortium.

Maximiliano Firtman fue el programador e investigador de estafas virtuales que sacó a la luz el caso junto a Javier Smaldone, otro experto y perito informático, quien replicó la información a través de las redes y, juntos, desmantelaron esta trama financiera fraudulenta, tal como lo hicieron con Generación Zoe, de Leonardo Cositorto.

En diálogo con Ahora ElDía, Smaldone contó cómo funcionan este tipo de estafas: “Primero, ninguna inversión te garantiza un resultado, las únicas son los plazos fijos y son las que menos ganancia producen, o incluso por la inflación, generan pérdidas, entonces en el momento en que alguien te garantiza el resultado de una inversión te está mintiendo. Ahora, si encima ese resultado excede cualquier inversión conocida, es directamente ridículo. La defensa de muchos estafadores ante la Justicia es que la oferta era demasiado ridícula, entonces el inversor se puso en riesgo a sí mismo. Lo que al principio lo usan para convencerte que inviertas, después lo utilizan en su defensa. Los esquemas Ponzi, se les dicen así porque fue la primera estafa de este tipo anivel masivo, consisten en prometer resultados, tomar dinero y ‘asegurar’ una ganancia, pero eso no sale de ninguna inversión, sino que pagan con el propio capital que invirtió o con el que aportan otros. Se resume en pagarle a Pedro con la plata de Juan… Por la naturaleza del esquema, es contingente quien gana, pero lo que se sabe es que la mayoría pierde”.

¿Quién gana y quién pierde plata?

Imagínate que tenés mil dólares ahorrados abajo del colchón y los ponés en un esquema Ponzi, que te ofrece 10% de ganancia mensual. Vas con los 10 billetes de 100 dólares a una oficina y se los das a alguien en la mano. ¿Qué le acabás de dar? 10 meses de ventaja. ¿Por qué? Porque esa persona no va y los invierte en algo, sino que los guarda en el escritorio. Vos vas un mes después y el tipo va a sacar del cajón uno de esos 10 billetes y te va a decir acá tenés la ganancia del mes. Ahora, cuando a vos te dan esos 100 dólares que crees que son ganancia ¿qué vas a hacer? Te los gastás porque vienen de arriba, pero al tercer mes cualquiera en esa situación dice ‘me estoy perdiendo de ganar un montón de dinero, así que voy a vender algo para invertirlo, el auto, por ejemplo, total me quedo un año sin él y después me voy a poder comprar 4 o 5’. Entonces lo vendo y entrego 5.000 dólares. ¿Qué acabo de hacer? Darles 10 meses de ventaja. Entonces el mes que viene me van a pagar 100 de los primeros 1.000 y 500 de los 5.000, son 600 dólares y ya se parece bastante a un sueldo por no hacer nada, y sé que tengo, además, esos 6.000 dólares guardados ahí, invertidos, supuestamente. Entonces eso genera que a ese dinero lo gaste porque es ganancia; segundo, que les diga a mis amigos, a mis familiares y a mis compañeros de trabajo que funciona; y si le sumás a eso que, cuando voy a cobrar me dicen: ‘Si traes más gente, cobrás una comisión’, de golpe eso se convierte en tu trabajo. Todo ese daño ocasiona un esquema piramidal: te gastás tus ahorros creyendo que son ganancia, alentás a otros a que inviertan y, encima, vendés lo que tenés, renunciás al trabajo y no te das cuenta de que sos una víctima.



¿Y si al tercer mes querés sacar todo el dinero?

Sí, te lo dan, porque el tipo tiene liquidez porque entraron otros, pero ¿por qué la retirarías cuando estás viviendo de no hacer nada? ¿Quién va a decir ‘no hasta acá’? Nadie. Y si alguno eventualmente tiene un accidente porque necesita dinero para una cirugía se la dan, porque le están dando el dinero de otro. Funciona hasta que sucede un evento externo, siempre cae por un evento externo, por ejemplo, dos tipos diciendo en las redes que es una estafa y todo el mundo se da cuenta que lo es. Entonces, lo primero que sucede es que deja de entrar gente y lo segundo es que se empiezan a retirar, ya no reinvierten y comienzan a pedir todo lo que pusieron.

¿Por qué se mencionó a Gualeguaychú?

Nosotros somos informáticos, estamos en las redes sociales, nos conocemos, empezamos a investigar la estafa de Leonardo Cositorto y Generación Zoe. Después seguimos con algunas otras y nos cansamos, porque todas las semanas nos enterábamos de una nueva. No trabajamos de esto, ni para la Justicia, ni somos periodistas. A mí me lo comentan en julio y no le di mucha importancia, pero la semana pasada me escribe Maximiliano y me dice que hay un montón de gente en San Pedro que cayó en esta estafa. Entonces empezamos a escribir mensajes en X y nos contactaron muchas personas de San Pedro, pero también de Bahía Blanca y de Gualeguaychú. De ahí en más, no pudimos corroborar cuántos son. La diferencia entre un negocio que pueda salir mal y una truchada es de qué lugar sale el dinero cuando te pagan las ganancias. No conozco bien la ley en Argentina, pero en Estados Unidos es un delito pagar ganancias simuladas, en el momento en que eso no proviene de una inversión real, ahí se constituye el delito.

Sea un delito o no, no es recomendable entrar a este tipo de esquemas…

Nunca hay resultados garantizados y a mayor ganancia, mayor riesgo. Esto vale para las apuestas y para las inversiones: si más grande es la promesa de ganancia, más grande es el riesgo de perder. Además, cuando le das tu dinero a alguien, tenés que preguntar cuál es el domicilio legal, para saber que, si no te pagan, vas a un abogado y hacés la denuncia. Ahora si la jurisdicción es en Singapur, ¿a quién le vas a reclamar?

¿Hay víctimas o cómplices?

No es lo mío el Derecho, pero lo que aprendí es que tenés que tener una acción típica antijurídica culpable: la acción está, pero para la culpabilidad la clave es el dolo, la intención; es decir, si vos sabías que era una estafa, porque metiste a tus familiares y amigos. Entonces, muchas veces, los damnificados tienen miedo de que los persigan, por eso no denuncian.

De hecho, en Gualeguaychú todavía no hay ninguna denuncia

Y no la va a haber por un buen tiempo, porque ése es el problema de fondo: la mecánica, el daño que produce al propio patrimonio y a la gente más cercana. Hay una gran cantidad de historias de familias devastadas, amigos peleados y, encima, después viene el tema judicial que en Argentina no se considera que hay una estafa hasta que el estafado no se da cuenta; así pierde las esperanzas de cobrar y finalmente denuncia. Darse cuenta lleva tiempo y cuando finalmente lo hace, el estafador se encarga de que no lo denuncien diciéndole que le puede devolver de a poco, pero si denuncias, pierde todo.





La vergüenza de quedar como estafado también juega su papel…

Es otro factor: ‘Todos van a decir que soy un tarado’. Hay una infinidad de casos que no saben ni sus padres. En San Pedro, hubo gente que se endeudó porque la tasa que le cobra el banco era la cuarta parte de la ganancia que le ofrecían. ¿Y ahora que va a pasar? Con tantas personas metidas en la estafa, se corta la cadena de pagos en la economía doméstica.

La situación actual en la ciudad

El jefe de la Policía Departamental Luis Báez confirmó que en Gualeguaychú no hay ninguna denuncia acerca de este tipo de estafas. “Hasta el momento no tenemos ninguna presentación formal, no podemos corroborar que haya una estafa piramidal porque no hay denuncias. Si hay damnificados, los invitamos a que hagan la denuncia correspondiente”.

“Según lo que analizamos con este tipo de estafas, hay personas que se benefician, se van sumando por el boca a boca y esperan un tiempo prudencial, y cuando quieren retirar el dinero, ahí comienzan los problemas y se constituye el fraude. Son cuestiones que se irán viendo en el tiempo, si hubo damnificados en la ciudad, seguramente irán apareciendo”, planteó Báez.

Asimismo, contó que “no hemos iniciado ninguna causa por esta modalidad puntual, sí lo hemos hecho con estafas virtuales, presenciales y telefónicas, que por la difusión que han tenido en los últimos tiempos, las personas están más alertas ante este tipo de engaños”.