Daniel Merlo, dueño del Hotel Berlín de Gualeguaychú, donde fue detenido este domingo Pablo Laurta, contó detalles de cómo se dio la operación secreta que concluyó con la detención del doble femicida y el hallazgo de su hijo, a quien se había llevado secuestrado desde Córdoba, lugar de los crímenes.

“Ingresó una reserva telefónica a las 18:20 y llegó a las 20:10 del sábado. Hizo el check in normal, con su DNI argentino, y presentó un papel que confirmaba que era el niño era su hijo. Hicieron el ingreso como cualquier turista, con una reserva por una sola noche”, indicó el hotelero en diálogo con Canal 9 Litoral.

La detención

La captura se produjo en horas de la siesta del domingo, en momentos en que Laurta bajaba la bandeja del desayuno a la recepción. “Cerca de las 11:30 o 12, bajó con normalidad y preguntó si les podían preparar algo para desayunar, porque se habían dormido. Las chicas de la cafetería accedieron y se lo llevaron”, comentó.

Por último, Merlo destacó la “valentía” y profesionalidad de los dos policías de civiles, que fueron los encargados de interceptar a Laurta y detenerlo.

El aviso de su recepcionista: “Está alojado acá”

El hotelero también se refirió al aviso que recibió por parte de una de sus empleadas, que había visto la publicación del Instagram de Canal 9 Litoral, en que se daba cuenta del Alerta Sofía y la búsqueda del sospechoso. Ella le envió un mensaje y dieron aviso a la Policía, que ya estaba al tanto de su ubicación y preparaba un operativo secreto.