Tras un pálido debut en el Mundial de Qatar 2022 por la derrota frente a Arabia Saudita, Argentina tuvo su noche de alegría tras el triunfo por 2 a 0 contra México. Tras un comienzo angustiante y lleno de nervios, los jugadores argentinos mostraron un cambio de actitud y de juego tras el golazo de Lionel Messi. Pero esa diferencia también se notó en las tribunas.

Durante el primer encuentro del Grupo C, la hinchada argentina casi no se destacó con su clásicos cantos. Tras la sorpresa de los dos goles árabes, sumado a los goles anulados por offside (incluso uno que era lícito), el silencio reinó en la cancha. Desde las redes sociales, las quejas porque los hinchas que viajaron a Qatar no alentaron a la Scaloneta se hicieron sentir con mucha fuerza.

Por eso, alguien decidió que es no debía repetirse. Así que en la previa al partido con México, varias decenas de barras se subieron a un avión con destino a Qatar. Por eso, en el estadio Lusail retumbaron los bombos y las canciones de cancha cada vez que el equipo lo necesitó. Del “movete, Argentina, movete” al “muchachos”, la hinchada contó con la dirección de varios expertos en el tema.

“Alejado de cualquier tipo de moral, esto es lo que necesitaba la Selección Argentina. Un grupo de barras organizados que te manejen la tribuna y despierten al equipo. La verdadera característica distintiva del fútbol argentino. El color y el aliento”, escribió el periodista Alejandro Caruso en su cuenta de Twitter, y adjuntó un video de la barra brava nacional.

En tanto, el streamer Joaco López, que viajó en la previa del encuentro con los mexicanos a Qatar, escribió también en la red social del pajarito: "Estoy en ezeiza y ya me cruce varios 'nenes'. Uno en shorcito y camiseta de la seleccion y una cadena de oro enorme con el escudo de velez. Primera linea de la pandilla debe ser y viaja a partir marotes de eso estoy seguro". Y agregó en otro tuit junto a una foto con la barra de Vélez: "Los nenes vieron el tuit y nos reimos juntos… se divierten los muchachos".

De los casi 100 barras de distintos clubes que viajaron a Qatar, solo uno tenía derecho de admisión en Argentina pero igual pudo entrar al Mundial. Entre los que pudieron verse a través de la transmisión o en redes sociales, se destacan La Pandilla de Liniers, de Vélez, liderados por Raulo Ciminelli, el capo, Jhony Pereira, Matías Fontanello y el Castor Cejas.

En Lusail también dijo presente la segunda línea de La 12, que compartió el sector bajo de la tribuna con la barra de Chicago. La buena relación entre ambas agrupaciones está directamente relacionada a Rafael Di Zeo, que nació en Mataderos. También hubo gente relacionada a Mauro Martín, puntualmente viajaron 20 barras que forman parte del Club Leopardi. Junto a la 12, que fue fotografiada con sus bombos, se ubicó la banda Las Antenas, de Chicago.

Otros famosos barras que estuvieron en Qatar fueron Pedro Minuet, capo de la barra de Belgrano, y el Cabezón Emerson, de Argentinos Juniors. Este último ya había estado en el debut con Arabia Saudita. De hecho, viajó a Qatar el 19 de noviembre. Otro famoso barra que se encuentra en Doha es el Bocón Emiliano, capo de la barra de Huracán y quien organizó el viaje de todas las barras al Mundial de Sudáfrica junto a Pablo Bebote Álvarez y Diego Goncebatte, por entonces jefe de La 14, la barra de Lanús.

De Avellaneda también viajaron barras. La banda de Villa Corina dejó el barrio y voló directo a Qatar. Hace unos días, los Pibes de Racing se ubicaron en la cabecera de Lusail y repetirán contra Polonia. Pero también están los barras de la antigua guardia, y uno de ellos es el Viejo Walter, histórico de Los Borrachos del Tablón retirado hace varios años.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación informaron que la Asociación del Fútbol Argentino emitió un listado con las personas que compraron tickets para Qatar y no había ninguno que tuvieron derecho de admisión. Pero para algunos, la teoría de que la llegada de los barras estuvo organizada de manera “legal” cobra cada vez más fuerza.

Fuente: BigBangNews