Los temas oficiales de las Copas del Mundo se convirtieron en furor con el paso del tiempo. Así sucedió con Un’estate italiana de Italia 90 o Waka Waka, que cantó Shakira para lo que fue Sudáfrica 2010. Con el Mundial Qatar 2022 sucedió lo mismo, pero además, se les dio la oportunidad a elegir a las 32 selecciones qué canción querían que suene en el estadio al momento de que anoten un gol durante los partidos.

Y en el caso de la selección argentina, el plantel que lidera Lionel Messi seleccionó el tema de un famoso cantante urbano que ya sonó en tres ocasiones en el estadio Lusail. “Luz Delito”, de Wos, se escuchó una vez durante el estreno ante Arabia Saudita y se repitió en dos ocasiones en el triunfo ante México, gracias a las celebraciones del número 10 y Enzo Fernández.

“¿Qué tal?” dijo el hombre rutinario. Mírala a la muchacha como besa su rosario. Pide al cielo y suspira con su rezo diario. Pero se ve que Dios no escucha a los de su barrio”, dice el primer verso de la canción del rapero argentino de 24 años, uno de los artistas favoritos que tiene el plantel de la Albiceleste.

Además de la canción elegida por la selección argentina, el resto de los combinados nacionales también se sumaron a la acción que impulsó la FIFA. Es más, varios equipos hasta seleccionaron dos canciones. La que más sonó hasta ahora en la Copa del Mundo es la del equipo de Luis Enrique: “Mi gran noche”, de Raphael, se escuchó ocho veces en lo que va del máximo certamen del fútbol.

Una de las elecciones que más llamó la atención fue la de la selección de Australia. Los Socceroos optaron por “Down Under” de Men at Work, mientras que su segunda opción es “On my Mind” de Powderfinger. De esta manera, dejaron de lado varios de los hits posibles de la legendaria banda australiana AC/DC, icónica en la historia del rock.

Por su parte, Brasil aprovechó el tradicional ritmo de su música local y eligió “Esquentado O Couro” de Escola De Samba. Uno de los conjuntos que se sumó a ese estilo fueron los Países Bajos al seleccionar “Samba De Janeiro” de Bellini.

“Freed from Desire” de Gala fue el himno elegido y compartido por Inglaterra, Polonia y Suiza, un clásico de la década de 1990. La que también viajó con su tema a esa época fue Francia, una de las selecciones candidatas en Qatar y la vigente campeona del mundo. Les Bleus optaron por “Song 2″ de Blur, la canción del videojuego oficial de la Copa del Mundo 1998.

Varias selecciones eligieron a artistas como BTS, Drake, Dua Lipa y Mase para que se escuchen en los estadios, pero hasta el momento, son varios los que todavía no pudieron mostrar su canción preferida. Equipos como México (Mariachi Vargas: “Son de La Negra”) o Uruguay (The La Planta: “Cumbia Pa La Seleccion”) están a la espera de celebrar un gol. En la playlist, el detalle particular lo tiene Senegal, que eligió una canción personalizada basada en las estrellas del equipo.

Después del gol de Morata ante Alemania sonó "Mi gran noche", de Raphael, el tema que más sonó hasta ahora en el Mundial (FIFA)

La playlist de las 32 selecciones en el Mundial Qatar 2022

Argentina

WOS: “Luz Delito”

Australia

Men at Work: “Down Under”

Powderfinger: “On My Mind”

Bélgica

MC Devil: “Deviltime”

Brasil

Escola De Samba: “Esquentado O Couro”

Canadá

Northside Benji: “30,000 Feet”

Meek Mill featuring Drake: “Going Bad”

Camerún

Les Mytheurs: “Mbandjoh”

Costa Rica

Ghandi: “El Otro Gol”

Los Ajenos: “Ole Ole”

Croacia

Marko Lasic: “Srce Vatreno”

Colonia: “Svijet Voli Pobjednike”

Dinamarca

VM Holdet (the 1986 Danish World Cup team): “Re-Sepp-Ten”

Inglaterra

Gala: “Freed from Desire”

Dua Lipa: “One Kiss”

Francia

Blur: “Song 2″

España

Raphael: “Mi gran noche”

Alemania

Nickelback: “When we stand together”

Ghana

Sarkodie: “Oofeets”

Irán

HM: “Iran1400″

Ecuador

Damiano: “Ecuador, Si Si Puedo”

Japón

Ukasuka: “Syori No Emi Wo Kimi To”

Marruecos

Hamid Bouchnak: “Allez Allez Maroc”

México

Mariachi Vargas: “Son de La Negra”

Países Bajos

Shouse: “Love Tonight”

Bellini: “Samba De Janeiro”

Polonia

Piersi: “Balkanica”

Gala: “Freed From Desire”

Portugal

Xutos: “A Minha Casinha”

David Carreira: “Vamos com Tudo”

Qatar

Hena Maak: “Al Majmoua”

Arabia Saudita

Rashad Al Majeb: “Al Saudia”

Senegal

Bespoke song

Serbia

Preko Sveta: “Rasta”

Svetozar Lazovic Gongo: “Uzicko Kolo”

Corea del Sur

BTS: “IDOL”

Trans Fixion: “The Shouts of Red”

Suiza

Gala: “Freed From Desire”

Túnez

Adnan Dogru: “Muhammed”

Saber Rabei: “Sidi Mansour”

Uruguay

The La Planta: “Cumbia Pa La Seleccion”

Estados Unidos

Mase: “Feel So Good”

Gales

Zombie Nation: “Kernkraft 400″

The Barry Horns: “This is Wales”