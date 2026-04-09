Ante la crítica situación financiera y el inminente riesgo de cierre por falta de fondos, el Hogar de Cristo de Gualeguaychú ha lanzado una emocionante campaña de sensibilización que logró lo que parecía imposible: que la sociedad se detenga a escuchar a quienes el sistema ha invisibilizado.



Bajo la consigna “La voz de los que no tienen voz”, influencers y líderes de opinión locales se sumaron a un desafío de empatía sin precedentes, prestando sus voces, plataformas y rostros para amplificar las historias de vida de algunas de las 300 personas que hoy encuentran refugio en la institución.



El desafío: De la invisibilidad al protagonismo



La iniciativa surge como una respuesta urgente ante la demora del Estado en brindar el respaldo necesario, poniendo en jaque la continuidad de un espacio que ofrece comida, techo, contención y trabajo a personas que están saliendo adelante de las adicciones.



La campaña no buscó simplemente pedir donaciones, sino también generar una

conexión humana movilizadora. Para lograrlo, se trabajó con nueve protagonistas del Hogar —Romina, Brian, Armando, Pedro, Alexis, Juan, Yohana, Yami y Dai—, quienes compartieron sus

relatos más conmovedores y esperanzadores.



Estas historias, marcadas por el consumo, el maltrato, la situación de calle, pero también por la resiliencia , fueron transcriptas fielmente para que diversos comunicadores las relataran en primera persona, mirando a cámara, como si fueran propias.



Un impacto que ya se siente en las redes



La repercusión de la campaña ha sido inmediata y masiva. La comunidad ha respondido con una oleada de solidaridad en redes sociales, validando la necesidad de sostener este espacio fundamental. "El Hogar es mi casa. Si cierra, vuelvo a vivir la oscuridad a la que te somete la droga", relata uno de los testimonios que ha cobrado vida en la voz de los influencers.



Este paso adelante en el diálogo público busca no solo visibilizar el dolor, sino también los frutos del trabajo del Hogar, como la Cooperativa Brota, donde personas como Pedro han logrado reinsertarse laboralmente y reconstruir su identidad.



Cómo colaborar

El objetivo final es garantizar que la solidaridad brote y el Hogar no cierre sus puertas. Se invita a toda la comunidad y a los tomadores de decisiones a sumarse a este esfuerzo conjunto.



• Para donar: Alias HOGARDECRISTOGCHU

(Cooperativa de trabajo de acomp. De Usuarios. De sust)

• Más información: www.hogardecristo.org.ar.



El Hogar de Cristo Gualeguaychú es una red de Centros Barriales que reciben la vida como viene, acompañando de manera integral a personas en situación de vulnerabilidad y consumo problemático. En Gualeguaychú, la institución brinda asistencia directa a 300 adultos, y 100 niños, a través de sus 6 dispositivos ubicados en diferentes puntos de la ciudad