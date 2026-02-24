FÚTBOL
Copa Gualeguaychú en el Estadio Municipal: el cronograma de los próximos partidos
Desde este martes, 24 de febrero, continúa la Copa Gualeguaychú “Víctor Hugo Marchesini” en el Estadio Municipal. Durante cuatro jornadas, equipos de la Liga Departamental animarán cruces que prometen convocar al fútbol local.
El fútbol departamental vuelve a escena con la continuidad de la Copa Gualeguaychú “Víctor Hugo Marchesini”, un certamen que reúne a instituciones históricas y nuevos protagonistas de la Liga Departamental en el Estadio Municipal. La competencia se disputará entre el martes 24 y el viernes 27 de febrero, con doble jornada cada noche.
“El deporte cumple un rol fundamental en la sociedad porque genera inclusión, formación y sentido de pertenencia. Desde el gobierno municipal acompañamos estas competencias porque fortalecen a los clubes y brindan oportunidades para que muchos jóvenes encuentren en el fútbol un camino de crecimiento”, destacaron desde la Dirección de Deportes resaltando el valor del torneo como espacio de encuentro y desarrollo para la comunidad.
La programación comienza este martes con los encuentros entre Deportivo Gurises y Unión del Suburbio desde las 20 h, mientras que Independiente enfrentará a La Vencedora a las 22. El miércoles será el turno de Cerro Porteño ante Juventud Unida a las 20 y de Juventud Urdinarrain frente a Atlético Sur a las 22 h.
La actividad continuará el jueves con San Antonio frente a Sporting a las 20 y Juventud y Ferrocarril Unidos ante Black River a las 22. El cierre será el viernes con Juvenil del Norte contra Pueblo Nuevo desde las 20 y Sportivo Larroque ante Camioneros a las 22 h.