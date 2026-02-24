El fútbol departamental vuelve a escena con la continuidad de la Copa Gualeguaychú “Víctor Hugo Marchesini”, un certamen que reúne a instituciones históricas y nuevos protagonistas de la Liga Departamental en el Estadio Municipal. La competencia se disputará entre el martes 24 y el viernes 27 de febrero, con doble jornada cada noche.

“El deporte cumple un rol fundamental en la sociedad porque genera inclusión, formación y sentido de pertenencia. Desde el gobierno municipal acompañamos estas competencias porque fortalecen a los clubes y brindan oportunidades para que muchos jóvenes encuentren en el fútbol un camino de crecimiento”, destacaron desde la Dirección de Deportes resaltando el valor del torneo como espacio de encuentro y desarrollo para la comunidad.

La programación comienza este martes con los encuentros entre Deportivo Gurises y Unión del Suburbio desde las 20 h, mientras que Independiente enfrentará a La Vencedora a las 22. El miércoles será el turno de Cerro Porteño ante Juventud Unida a las 20 y de Juventud Urdinarrain frente a Atlético Sur a las 22 h.

La actividad continuará el jueves con San Antonio frente a Sporting a las 20 y Juventud y Ferrocarril Unidos ante Black River a las 22. El cierre será el viernes con Juvenil del Norte contra Pueblo Nuevo desde las 20 y Sportivo Larroque ante Camioneros a las 22 h.