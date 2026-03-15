La temporada de premios llegará a su pico con la 98a Entrega de los premios Oscar el próximo domingo 15 de marzo. La entrega se llevará a cabo a partir de las 20hs en el Dolby Theatre en Ovation Hollywood, donde se reunirán las figuras más prominentes del cine internacional.

Entre las películas con más nominaciones se destacaron Sinners (16 nominaciones), Una Batalla Tras Otra (13 nominaciones) y con 9 nominaciones cada una Frankenstein, Marty Supreme y Valor Sentimental.

La completa cobertura comenzará una hora antes de la ceremonia, a las 19hs, con del pre-show exclusivo de TNT y HBO Max, con Lety Sahagún y Axel Kuschevatzky como presentadores en vivo desde Los Ángeles, quienes tendrán acceso especial a los nominados en su paso por la alfombra roja.

La ceremonia será conducida por el ganador del Emmy, presentador, escritor y productor Conan O’Brien. Además, contará con la participación especial de estos presentadores: Adrien Brody, Kieran Culkin, Mikey Madison, Zoe Saldaña, Javier Bardem, Chris Evans, Chase Infiniti, Demi Moore, Kumail Nanjiani y Maya Rudolph, Will Arnett, Priyanka Chopra Jonas, Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Paul Mescal y Gwyneth Paltrow, Rose Byrne, Nicole Kidman, Jimmy Kimmel, Delroy Lindo, Ewan McGregor, Wagner Moura, Pedro Pascal, Bill Pullman, Lewis Pullman, Channing Tatum y Sigourney Weaver.

Llegaron los Óscar, y diez producciones compiten para ganar el más prestigioso premio de Hollywood. Los expertos afirman que Pecadores y Una batalla tras otra están cabeza a cabeza, pero ¿podría obras como Hamnet o El agente secreto podrían dar una sorpresa?

Bugonia



La más reciente oferta del director griego Yorgos Lanthimos, se sumerge en el mundo de los teóricos de la conspiración. Teddy (Jesse Plemons), está convencido de que una ejecutiva farmacéutica (Emma Stone), es una malvada extraterrestre, y la secuestra para salvar el planeta. Lanthimos mantiene a la audiencia enganchada con giros dramáticos y momentos graciosos, pero no haber suspenso en torno a su desempeño el domingo.

F1



La Academia tiende a nominar alguna cinta taquillera para recompensar a las producciones que contratan a los mejores técnicos por detrás de la magia del cine. Este año le tocó el turno a una producción que recaudó 630 millones de dólares en taquilla y fue dirigida por Joseph Kosinski (el mismo de Top Gun: Maverick). Protagonizada por Brad Pitt en la piel de un piloto veterano, la película abunda en tecnología de punta y aderezos de la Fórmula 1. Su nominación sorprendió, pero no debe llegar en primer lugar.

Frankenstein



Los votantes de la Academia aman al mexicano Guillermo del Toro, quien ya tiene sus estatuillas por La forma del agua y Pinocho. Por lo que no sorprendió que nominaran Frankenstein, su proyecto del corazón, a pesar de las tibias reseñas que cosechó al estrenar en el festival de Venice el año pasado. Aunque no parece cerca del mayor premio de la noche, su impresionante vestuario, sus sets y su maquillaje lideran las apuestas para vencer en las categorías técnicas.



Hamnet



Es la candidata que se alzó de forma sorpresiva este año. Basada en una novela que aborda la vida de William Shakespeare y su esposa Agnes durante los años de la peste negra, cumple con los requisitos para la gala: un rodaje suntuoso, emocionalmente intensa, y dirigida por una directora oscarizada (Chloé Zhao, ganadora por Nomadland). Triunfó en el festival de cine de Toronto, pero décadas después de que Shakespeare apasionado se llevara el Óscar, esta edición luce poco inclinada hacia el dramaturgo.

Marty Supremo



La historia de un campeón de tenis de mesa basada en hechos reales, destaca gracias a la interpretación de Timotheé Chalamet que da vida al arrogante protagonista. Sus pocas posibilidades de llevarse un Óscar reflejan eso. Chalamet está entre los favoritos para mejor actor, a pesar de que perdió impulso en la recta final a la premiación por sus declaraciones despectivas con la ópera y el ballet.

Una batalla tras otra



El parte thriller, parte comedia surrealista, de Paul Thomas Anderson, que sigue a un exrevolucionario en una búsqueda desesperada para rescatar a su hija, arrasó en la temporada. Protagonizada por Leonardo DiCaprio, fue coronada como la película del año por los sindicatos de productores y directores de Hollywood, así como por los críticos y los BAFTA. Abriendo una ventana a los temas que movilizan el debate en Estados Unidos y un elenco estelar que incluye a Sean Penn y Benicio Del Toro, es claramente una de las favoritas.

Valor sentimental



El director danés-noruego Joachim Trier entró en el radar de la Academia con su drama romántico La peor persona del mundo (2021). Y regresó con la misma actriz, Renate Reinsve, además de una dosis de glamour de Hollywood en la persona de Elle Fanning, cautivando a los votantes que le dieron su primera nominación a mejor película. El drama familiar filmado en la casa de Trier es una fuerte contendora en la categoría internacional, pero no en la principal de la noche.

Pecadores



Con su mezcla de horror y música, creció como la espuma en la pelea por los Óscar, a la que llega con un número récord de 16 nominaciones y grandes chances de ser coronada como la mejor película de la noche. La cinta que utiliza sedientos vampiros como metáfora de la explotación de la cultura negra, bajo la dirección de Ryan Coogler, conquistó a la crítica y a la audiencia, recaudando 370 millones de dólares en taquilla.

El entusiasmo que ha desatado ha alimentado las chances de triunfar en otras categorías, tal como la de mejor actor para su estrella Michael B. Jordan. Es poco común ver una película de terror tan bien colocada en los Óscar, pero Pecadores desafió las etiquetas con su mezcla de géneros, sus actuaciones y su singular abordaje.

El agente secreto



La película de Kleber Mendonça Filho suena como fuerte contendora para la categoría internacional, triunfo que le daría un segundo Óscar consecutivo a Brasil. Su nominación a la codiciada categoría de mejor película, se sintió como un triunfo para el país latinoamericano. El drama de idas y vueltas que muestra las tensiones de un Brasil dominado por una dictadura militar en la década de 1970 surfeó en una ola de popularidad durante la campaña por el Óscar, pero los pronósticos no la ven en el cuadro de finalistas para la principal estatuilla de la gala.

Sueños de trenes



Una fascinante mirada a las transformaciones que vivió el noroeste de Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX a través de la vida y las emociones de un hombre de la época, Sueños de trenes conquistó a los votantes de la Academia. La cinta indie, con una premiada fotografía, fue elegida por Netflix en el festival de Sundance de 2025, y se montó en una campaña que le dio el máximo galardón de los Premios Spirit, que honran al cine independiente. Para una película de bajo presupuesto como esta, su nominación al Óscar fue ya una victoria.

Fuente: AFP / Infobae