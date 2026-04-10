El viernes 10 de abril a las 20h se realizará un desfile de moda solidario a beneficio de LALCEC Gualeguaychú en el Club Recreo.

La propuesta es organizada por Paola Salvatori y tendrá entrada libre, aunque se invita a los asistentes a colaborar económicamente con el aporte que puedan realizar para acompañar el trabajo de la asociación.

Además, quienes participen del evento podrán sumarse a todos los sorteos previstos durante la noche. Será una nueva oportunidad para colaborar con una institución que trabaja de manera permanente en tareas de prevención, concientización y acompañamiento en la ciudad.