Agustín Rosado, integrante de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Gualeguaychú (AHGG), habló con Cero y Bolazo Stream y describió un panorama marcado por la escasez de consultas y reservas.

"Hasta ahora no ha arrancado. Esta quincena casi ni se sintió que estuviéramos en vacaciones", afirmó Rosado, quien consideró que el Mundial pudo haber influido en el comportamiento de los turistas. "Que estemos tan atravesados por el Mundial puede haber afectado", sostuvo.

Sin embargo, aclaró que la principal preocupación del sector va más allá del campeonato. "El nivel de consultas y de reservas es bajo. Hay expectativas medidas y estamos esperando a ver si la gente se larga sobre la hora", explicó. En ese sentido, remarcó que lo que genera mayor inquietud es la falta de consultas previas. "Cuando empezás a tener muchas consultas, empiezan a aparecer las reservas, pero no es lo que está pasando. Hablando con colegas y otras asociaciones, todos están preocupados", señaló.

Rosado indicó que el problema no es exclusivo de Gualeguaychú. "No solo nos toca a nosotros, sino que otras ciudades también están preocupadas", comentó.

El prestador explicó que existía la expectativa de que, una vez finalizado el Mundial, comenzaran a reactivarse las consultas. "Todos estaban esperanzados de que terminaba el Mundial e iban a empezar a sonar los teléfonos. La gente estaba muy pegada al televisor, pero lo que más está pegando es la economía en los bolsillos de nuestros clientes, que son personas laburantes, que no están pudiendo vacacionar", expresó.

Según Rosado, la pérdida del poder adquisitivo modificó las prioridades de las familias. "Hoy están priorizando otras cosas. Todos sabemos que el esparcimiento queda último en la lista de prioridades", afirmó. Esa realidad también se refleja en el sector gastronómico. "Lo notamos porque la repetición de nuestros clientes ha bajado terriblemente. Antes teníamos el cliente que venía una vez por semana y ahora lo hace una vez al mes", describió.

A ese escenario se suma una oferta que supera ampliamente la demanda. "Hay mucha oferta para el poco público. El más castigado es la familia, porque hoy los jóvenes dividen los gastos", analizó.

Rosado recordó que el sector ya preveía un invierno difícil desde el cierre de la temporada de verano. "El verano fue tranquilo y todos visualizaban lo que iba a ser el invierno. Gastronomía y hotelería refuerzan personal en las temporadas, pero sabíamos que iba a ser complicado y todos se quedaron con la mínima de empleados. En abril y mayo ya se notó la baja de contratación", explicó.

El pronóstico climático tampoco ayuda a generar optimismo. "El clima no está ayudando para nada. El fin de semana está dudoso y cuesta ver la parte positiva. Creo que vamos a tener que esperar el calor. Esperemos que el famoso El Niño no nos complique tanto. Tenemos una reunión con Defensa Civil para informarnos sobre esto", adelantó.

Pese al difícil contexto, Rosado aseguró que el sector intenta sostenerse mientras espera una recuperación. "Son momentos que hay que pasar. Hay momentos muy buenos, como el de los uruguayos, y ahora nos toca remar en dulce de leche. No nos van a voltear, pero este invierno se está haciendo largo", expresó.

El representante de la AHGG sostuvo que la preocupación atraviesa a toda la actividad comercial. "La actividad comercial hoy está muy parada. La hotelería está muy apretada, muy justa. No muchos lo dicen porque todavía tienen un poco de esperanza, pero la gente está muy preocupada. Este invierno ha venido muy complicado y pasa en todos lados. No sé qué actividad hoy estará siendo rentable", señaló.

Finalmente, advirtió que muchos comerciantes deberán tomar decisiones importantes si la situación no mejora en los próximos meses. "No se ve la luz al final del túnel, pero estamos todos los comerciantes en lo mismo. Nosotros dependemos de que a nuestros clientes les vaya mejor. La gente necesita 400 o 500 mil pesos más en sus bolsillos, como mínimo. El turismo es lo primero que experimenta el impacto económico negativo y el último en sentir la recuperación", concluyó.