Este martes, las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos de la Cámara de Senadores recibirán por la mañana a la secretaria general de la Asociación del Personal Superior de la Ciudad de Paraná (APS), Alejandra Levrand, y al secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación, Seccional Entre Ríos (UPCN), José Ángel Allende.

Mientras tanto, por la tarde será el turno del secretario general de la Federación Entrerriana de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram), Mario Rafael Barberan; del secretario general del Sindicato Unión de Obreros y Empleados Municipales (Suoyem), Jesús Núñez; y de la secretaria general de la Federación de Jubilados y Pensionados de la Provincia de Entre Ríos, María Angélica Hermosi.

Reunión del miércoles

Al día siguiente está programada la reunión de ambas comisiones a las 9. Para esta oportunidad, están citados el presidente de la comisión directiva de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de la Provincia de Entre Ríos, Alejandro Cánepa; el presidente del Consejo Directivo del Colegio de la Abogacía de la Provincia de Entre Ríos, Santiago Esquivel; y el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Entre Ríos, Julio Cesar Fochesatto.

Cabe recordar que la semana pasada los senadores recibieron a otros representantes gremiales de estatales. En ese narco , el titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Oscar Muntes, advirtió que la iniciativa prevé un “brutal ajuste a las condiciones de vida” de los futuros jubilados.

Mientras que la representante de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), Mabel Pedrero, criticó el uso del término “emergencia” tras indicar que el déficit de la Caja es un problema crónico de antigua data and no una circunstancia "súbita o imprevista".