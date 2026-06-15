El Gobierno de Gualeguaychú interrumpirá el tránsito vehicular en calle Montevideo, entre Urquiza y San Martín, durante cinco días a partir del martes a la mañana para ejecutar trabajos de bacheo en esas dos cuadras de la zona del microcentro.

Un segundo corte completo afectará la esquina de Urquiza y Alem, una intersección más próxima a la Costanera y también en el marco de la trabajos para reparación de calzada.

La restricción de circulación se extenderá hasta que el pavimento termine de fraguar y las condiciones de seguridad vial estén garantizadas.

La Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura tiene a su cargo las tareas, que buscan restituir el estado de la calzada tras las intervenciones que realizó la Dirección de Obras Sanitarias en esa zona.

Los operarios de esa repartición trabajaron en esas cuadras para resolver un histórico problema de malos olores cloacales que afectaba a los vecinos desde hacía años.

El origen preciso de esos desperfectos fue localizado mediante una inspección robótica realizada meses atrás, técnica que permitió identificar con exactitud los puntos críticos de la red sin necesidad de excavaciones masivas ni presunciones.