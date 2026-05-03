La tensión en el Correo Argentino continúa en aumento y la provincia de Entre Ríos no es la excepción. Tras la ola de despidos masivos denunciada por los gremios a nivel nacional y la falta de respuestas ante el reclamo de recomposición salarial, la Seccional Paraná del Sitracyt ratificó la profundización de las medidas de fuerza en todo el territorio entrerriano.

En declaraciones realizadas en el marco de las asambleas informativas, el Secretario General de Sitracyt Paraná, Maximiliano Remedi, confirmó que los trabajadores de la región se plegarán por completo a las medidas dispuestas por la Federación nacional. "Reclamamos paritarias urgentes porque estamos con un sueldo casi de indigencia, de 700 mil pesos", advirtió el dirigente gremial, exponiendo la crítica situación económica que atraviesan los empleados postales frente a la inflación.

Trabajo a reglamento y paro total

El plan de acción en Entre Ríos avanza por etapas. Mientras no se dicte una conciliación obligatoria ni surjan nuevas propuestas por parte de la empresa, durante esta semana el personal lleva adelante un "trabajo a reglamento". Según detalló Remedi, esto implica una quita de colaboración absoluta: no se realizan horas extras, no se prestan tareas adicionales y se cumple de manera estricta el horario de convenio.

Sin embargo el punto más fuerte del reclamo tendrá lugar este lunes y martes, ya que se ratificó un paro total de actividades de 48 horas sin asistencia a los lugares de trabajo, lo que paralizará por completo la distribución de correspondencia, encomiendas y la atención al público en las sucursales del Correo Argentino de todo el país.

Un conflicto que escala a nivel nacional

Esta medida de fuerza es la respuesta sindical al complejo escenario que atraviesa la empresa estatal. En los últimos días, los gremios denunciaron no solo el congelamiento de las paritarias, sino también el envío de telegramas de despido que afectan a trabajadores de diferentes puntos del país.

Desde Sitracyt Paraná remarcaron que los trabajadores postales han visto pulverizados sus ingresos y que "es imposible sostener a una familia" con los sueldos actuales. Al reclamo por la urgente apertura de paritarias y la reincorporación de los despedidos se suma la exigencia de un bono de compensación que permita paliar el desfasaje económico. De no haber respuestas por parte del Directorio de la empresa, los trabajadores advierten que las medidas de fuerza podrían continuar endureciéndose en las próximas semanas.

Fuente: APFDigital