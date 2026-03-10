ESCUCHA Y CONTENCIÓN
Esta tarde comienza Encuentros Unidad de Fe, un espacio de apoyo para personas que transitan procesos oncológicos
Desde la Subsecretaría de Salud promueven los encuentros semanales de escucha activa y contención emocional en el Centro de Día “De Cara al Sol”, con cupos disponibles. La iniciativa complementa la Unidad de Traslado Oncológico.
La Subsecretaría de Salud del Gobierno de Gualeguaychú pone en marcha “Encuentros Unidad de Fe”, un grupo de apoyo destinado a personas que atraviesan o han atravesado una patología oncológica, así como a sus familiares y allegados. La actividad comienza este martes 10 de marzo, a las 17:30 horas, en el Centro de Día “De Cara al Sol”, con punto de encuentro en Luis N. Palma 691, y se desarrollará de manera semanal en el mismo horario y lugar.
Este espacio busca brindar un ámbito cálido, participativo y seguro donde se promueva la escucha activa, el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de vínculos comunitarios. El objetivo es contribuir al bienestar integral, ofreciendo contención emocional y acompañamiento en uno de los procesos de salud más complejos.
Desde la Municipalidad de Gualeguaychú informaron que aún hay cupos disponibles, y que las inscripciones y consultas se realizan directamente al teléfono 3446-350425.
La propuesta se complementa con la Unidad de Traslado para personas oncológicas, que facilita el acompañamiento logístico y humano a quienes deben concurrir al Centro Oncológico ALCEC de Concepción del Uruguay para tratamientos de radioterapia o estudios relacionados.