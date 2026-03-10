La Subsecretaría de Salud del Gobierno de Gualeguaychú pone en marcha “Encuentros Unidad de Fe”, un grupo de apoyo destinado a personas que atraviesan o han atravesado una patología oncológica, así como a sus familiares y allegados. La actividad comienza este martes 10 de marzo, a las 17:30 horas, en el Centro de Día “De Cara al Sol”, con punto de encuentro en Luis N. Palma 691, y se desarrollará de manera semanal en el mismo horario y lugar.

Este espacio busca brindar un ámbito cálido, participativo y seguro donde se promueva la escucha activa, el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de vínculos comunitarios. El objetivo es contribuir al bienestar integral, ofreciendo contención emocional y acompañamiento en uno de los procesos de salud más complejos.

Desde la Municipalidad de Gualeguaychú informaron que aún hay cupos disponibles, y que las inscripciones y consultas se realizan directamente al teléfono 3446-350425.

La propuesta se complementa con la Unidad de Traslado para personas oncológicas, que facilita el acompañamiento logístico y humano a quienes deben concurrir al Centro Oncológico ALCEC de Concepción del Uruguay para tratamientos de radioterapia o estudios relacionados.