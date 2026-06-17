El fallecimiento este martes de uno de los referentes más importantes del mundo del Carnaval, generó un profundo dolor en toda la comunidad de Gualeguaychú.

La importancia y la huella de Juancho Martínez en nuestra ciudad es indiscutible, por eso, esta tarde le realizarán una despedida como él se merece. Por última vez, desfilará por la pasarela del Corsódromo a las 16 horas.

Marcela Faiad del Museo de Carnaval manifestó que la invitación es extensiva a toda la ciudadanía, y señaló que quien lo desee puede acudir con lentejuelas y plumas para arrojar cuando pase el coche fúnebre.

No es la primera vez que se despide de esta manera a un referente del Carnaval del País, un ejemplo, fue el caso de Ana Gelos de Peverelli, quien también recibió este homenaje tras su fallecimiento.