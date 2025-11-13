NUEVA INCORPORACIÓN
Esta tarde el Ministerio de Salud de la provincia entregará una nueva ambulancia al Hospital Centenario
El ministro, Daniel Blanzaco, se hará presente en el nosocomio para su presentación
Esta tarde de jueves, a las 16 horas, el Hospital Centenario Gualeguaychú recibirá una nueva ambulancia de mediana complejidad, donada por la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.
Con ese motivo, la autoridad máxima del Ministerio de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco, se hará presente
