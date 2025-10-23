El lugar de concentración será en la esquina de calles 25 de Mayo y Rocamora a las 18.30 horas, desde donde se marchará a Plaza Urquiza.

La convocatoria fue hecha por el colectivo de prestadores de discapacidad local. Pidieron que otros prestadores, familiares , personas con discapacidad e instituciones se sumen al reclamo.

Bajo la consigna “Sin políticas públicas, no hay inclusión. Sin acompañamiento, no hay derechos. Sin recursos, no hay dignidad”, buscarán visibilizar nuevamente la situación que atraviesa el sector.

Una acción similar tuvo lugar el martes en Colón, prestadores, familiares y personas con discapacidad se reunieron en la Plaza Washington, donde leyeron un documento para dejar en evidencia la crisis que atraviesan.

“Hoy nos reunimos para decir con claridad que la crisis del sistema de discapacidad en Argentina no es un problema de los prestadores. No es una pelea sectorial ni una discusión administrativa. Es una crisis que atraviesa a toda la sociedad y que expone el modo en que se desarma, día a día, la red de cuidados que sostiene la vida”, apuntaron.