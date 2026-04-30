Así lo informó la responsable de Ambiente Municipal Ivana Zecca en Cero y Bolazo Stream. La funcionaria señaló que “ a las 18 horas se hará la inspección general del predio para que se den cumplimientos de todos los requisitos”.

Zecca aseguró que “el complejo cuenta con las factibilidades” y que “el impacto ambiental y del funcionamiento, van a variar de acuerdo a los eventos que se realicen”.

En este sentido, manifestó que “todas las actividades afectan, el tema es la magnitud, si es temporal o crónico. En este caso, es una cuestión acotada en el tiempo, planificada, que tiene las medidas para minimizar los impactos. Se le da la habilitación porque cumplió todos los requisitos. Esto nos va a favorecer, porque es un lugar que está pensado para eventos, y nos va a permitir minimizar el impacto de eventos que se estaban haciendo en el puerto”.

La responsable de Ambiente afirmó que “el efluente de los baños del predio termina en la planta de tratamiento de efluentes cloacales de la ciudad”, y resaltó “el Municipio emite los certificados, y eso nos da responsabilidad y control”.

Sobre la audiencia pública celebrada la semana pasada y que involucró al Parque Industrial dijo “nuestro principal objetivo es hacer compatible el desarrollo y el cuidado del medio ambiente. Hoy las condiciones están dadas para que eso ocurra, porque están los desarrollos tecnológicos. Hemos acompañado la puesta a punto de la Planta de Tratamiento del Parque Industrial para que logre entrar en régimen. Hoy el PIG está funcionando dentro de parámetros que marca la legislación”.

Por último, Zecca se refirió el escenario político del próximo año y no descartó ser candidata: “No lo pienso, vengo trabajando para que la gestión ambiental marque la diferencia, pero voy a estar donde sume al proyecto. Creo en el intendente, me parece que es un distintito, que se nota en su gestión hoy. Lo que ha hecho Gualeguaychú con recursos propios es muy importante. Voy a estar donde me convoquen”.