Este domingo 26 de abril por la tarde tendrá lugar la 22ª Marcha al Puente Internacional General San Martín en defensa del río Uruguay y en rechazo a la actividad de las pasteras instaladas en la orilla vecina. Como cada año, la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú es la encargada de organizar esta tradicional movilización y convocar a la sociedad entera a participar.

La Marcha al Puente, que se ha convertido en un emblema de la lucha ambiental en la región, se realizará este año bajo el lema “Sin agua no hay vida”, una consigna que apunta a reforzar el reclamo histórico y a poner el foco en la protección del curso de agua compartido con Uruguay.

Al igual que en ediciones anteriores, la jornada tendrá como modalidad una caravana de vehículos que partirá desde el paraje Arroyo Verde hacia la cabecera del puente internacional que une Argentina con Uruguay. La Asamblea convocó a concentrarse en Arroyo Verde, kilómetro 28 de la Ruta Internacional Nº136, a las 15.30 horas. Hacia las 16 horas se realizará la lectura de la proclama, en la que se leerán las adhesiones y se hará una oración ecuménica. Al finalizar el acto, se realizará la tradicional movilización vehicular en torno a las 17 horas.

Desde la organización destacaron que la marcha mantiene el espíritu que le dio origen hace más de dos décadas, cuando la comunidad de Gualeguaychú comenzó a movilizarse contra la instalación de plantas de celulosa en la ciudad uruguaya de Fray Bentos. Con el paso de los años, la protesta se consolidó como una referencia a nivel nacional en materia ambiental.

Se espera la participación de vecinos, organizaciones sociales y ambientales, así como también de ciudadanos de distintos puntos del país que cada año se suman a la convocatoria para visibilizar el reclamo. En esta edición, además, la jornada tendrá réplicas en otras ciudades entrerrianas. En Colón, la movilización se concentrará en el Puente General Artigas, con el objetivo de reclamar la relocalización del proyecto de la empresa HIF Global.

En Concordia, en tanto, las actividades comenzarán a las 15:30 horas con una caravana desde la Plaza Rural hasta la rotonda de acceso al lago, seguida de una marcha y una asamblea popular prevista para las 16:30 horas.

Actualmente, aunque la experiencia de una Gualeguaychú completamente movilizada en contra de las pasteras haya quedado lejana, el reclamo y compromiso del ambientalismo continúa en plena vigencia. En declaraciones anteriores a este medio, el referente de la Asamblea Ambiental, Martín Alazar, expresó: “Seguimos reuniéndonos, haciendo difusión y participando en todos los foros que se pueda. Y tratamos de mantener informada a la población a través de los medios que nos dan cabida de la contaminación existente, de las variaciones en la magnitud de la contaminación o de la aparición de nuevas empresas”.