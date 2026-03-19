El Municipio de Pueblo Belgrano abrirá su XV periodo legislativo esta tarde a las 19.30 horas. Será Francisco Fiorotto quien inaugurará las sesiones y anunciará los proyectos más importantes a tratar durante el 2026.

La apertura de sesiones se realizará en el Jardín Materno Infantil , ubicado en las calles Guarnuccio y Pancho Ramírez.

En Gualeguaychú, el periodo legislativo quedó inaugurado el jueves pasado, momento en que Mauricio Davico anunció más obras de asfaltado de la ciudad, y realizó un breve resumen de los trabajos realizados durante el 2025. En tanto, ayer, se celebró la primera sesión ordinaria del año, en la que se declaró de interés la jornada del 24 de marzo.