“Solo quería escribirles para saludarles y agradecerles por el trato recibido, pese a que en algunos momentos no estábamos de acuerdo. Hoy es mi último día en la función pública. Para mi ha sido un placer haberlos conocido”, expresó Oscar Navone a los periodistas de la ciudad.

“Cuando algunas cosas terminan, por ahí son momentos de reflexión, pero no es mi intención echar en cara o reclamar nada. En todos estos 21 años dentro del ámbito municipal he aprendido muchas cosas en los diferentes lugares donde me tocó estar, en la Tercera Edad como Plan Jefes, en la Oficina de Pensiones como subsidiado, y luego con contrato político como Secretario del Intendente, Director de Emprendimientos y Desarrollo de la Economía Social, y estos últimos 8 años como Director de Tránsito (no se lo recomiendo a nadie). En ninguno de estos lugares utilicé ni la posición, ni la cercanía al poder para obtener un beneficio personal, mas bien siempre puse todo de mí para que los demás estuvieran mejor”, aseguró.

“Hoy vuelvo a mis orígenes, siempre fui consciente de que era un desocupado ocupando un cargo público, y cuando me metí a jugar este juego, acepté las reglas, y en ellas figuraba en letras muy chiquitas, que el que pierde se va. Bueno, todo llega a su fin, esta vez me toco perder. Un abrazo grande”, concluyó Oscar Navone.