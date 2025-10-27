El senador electo por La Libertad Avanza Joaquin Venegas Lynch habló el Ahora Cero Radio tras el triunfo en las legislativas, y catalogó de “histórica” a la votación. “Arrasamos”, sentenció.

Además, felicitó a “los entrerrianos de bien, a los laburantes, a aquellos que siempre vieron que este es un proyecto de una Argentina grande”.

También hizo hincapié en aquellos que “dudaban” del voto y se terminaron inclinando por La Libertad Avanza. “Pueden tener alguna diferencia con las formas, pero fueron protagonistas de esta transformación, porque en el fondo lo que nos une a todos los entrerrianos y argentinos de bien es que no queremos que Ezeiza sea el futuro de nuestros hijos, que sea Entre Ríos, la profunda, la rural, no solamente las ciudades, que nuestros hijos se queden donde fueron criados y se puedan educar, queremos un país normal… incluso lo que no nos votaron yo tengo la esperanza que puedan ver que esta transformación es realmente para todos”.