En la noche del lunes, alrededor de las 20:25 horas, personal del Comando Radioeléctrico - Sección Motorizada, procedían a realizar control e identificación de rutina en calle San Martín, entre San Lorenzo y M. L. Guerra.

En el lugar se dispusieron a identificar a un hombre de 40 años. En ese momento, el individuo se negó a colaborar y reaccionó de manera violenta, arrojando golpes de puño contra el personal policial.

Ante esta situación, se procedió a su aprehensión. Como resultado del procedimiento, no se registraron funcionarios policiales lesionados. El hecho quedó a disposición de la autoridad judicial competente.