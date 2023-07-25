La jornada del martes no fue una más para Jésica Gómez: ese día supo que su padre, Gastón Mauricio Gómez, era condenado a 15 años y seis meses de prisión por haberla violado durante años mientras ella era niña y adolescente.

Según determinó el juez Arturo Dumón, la pena para el condenado fue de 15 años y 6 meses de prisión; un tiempo considerable pero lejano a los 26 años que había pedido la fiscalía.

Además, pese al pedido de la víctima y de la fiscalía, Gastón Mauricio Gómez seguirá en libertad hasta que la condena quede firme, pero tendrá medidas restrictivas para impedir que se acerque o tome represalias contra Jésica.

“G.M.G seguirá cumplimiendo las medidas coercitivas impuestas en la audiencia del 4 de julio y en esa condición estará hasta que la.condena quede firme. El magistrado rechazó el pedido de prisión preventiva formulado por la Fiscalía”, informaron desde el Poder Judicial.

La lectura de los fundamentos de la sentencia será el 1 de agosto de 2023, a las 12,en los Tribunales de la ciudad.

Recordemos que el 4 de julio pasado, el jurado popular declaró “culpable” a Gastón Gómez del delito de "abuso sexual gravemente ultrajante reiterado y abuso sexual con acceso carnal reiterado, agravados por ser ascendiente y por la situación de convivencia preexistente con una menor de 18 años, conductas que concurren de manera material entre sí".

El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal Martina Cedrés, en tanto que la defensa del imputado la ejerció el abogado Alfredo Vitale.

"Sincope y colapso"

Gastón Mauricio Gómez, culpable de abusar en reiteradas oportunidades a su hija cuando era menor de edad, se descompensó en los Tribunales cuando conoció la sentencia y tuvo que ser trasladado al Hospital Centenario.

En medio de la audiencia que fijó la pena para Gastón Mauricio Gómez por el delito de “abuso sexual gravemente ultrajante reiterado y abuso sexual con acceso carnal reiterado, agravados por ser ascendiente y por la situación de convivencia preexistente con una menor de 18 años, conductas que concurren de manera material entre sí” tuvo que intervenir de urgencia una ambulancia de Vida para trasladar a este hombre al Hospital Centenario.

La descompensación de Gómez se produjo antes de las 12 del mediodía, en medio de la audiencia presidida por el Juez Dumón, quien tuvo que determinar un cuarto intermedio debido al estado del hombre.

Según supo Ahora ElDía, el hombre sufrió un “síncope y colapso” y que fue atendido y evaluado en la Guardia del Hospital Centenario, donde evolucionó asintomático y estable. Por ello, fue dado de alta rápidamente y derivado a un control en consultorio externo.

El desgarrador descargo de Jésica

Cuando a comienzo de mes el jurado popular encontró culpable a Gastón Mauricio Gómez por violaciones reiteradas contra su hija, la víctima compartió en redes sociales un crudo y desgarrador relato no sólo sobre sus vivencias sino que habló también por todas las potenciales víctimas de abuso infantil.

“Cuiden mucho a sus niñas, a sus niños”, comenzó el emotivo texto que compartió Jesica en sus redes sociales. “Enséñenles que ellos son muy importantes, a qué confíen en ustedes mamás y papás, a qué su cuerpo es sagrado y que son muy valiosos en esta vida. Mañana (por hoy) será un día muy difícil para mí pero sé que será un incentivo para muchas mujeres y muchos hombres que pasaron por la misma situación o similar... ¿Es difícil? Si claro... La vida sigue pero mis anécdotas de niña y de adolescente tal vez no las pueda contar por qué mi tristeza vivirá por siempre y aunque se haga justicia, nada se puede revertir...”, expresó la gualeguaychuense.

“Un papá debe amar, no tocar, no violar... Un papá debe cuidar, abrazar y contener, no pegar hasta lastimar. Un papá debe acompañar, no asustar ni amenazar”, sostuvo.

“¿Por qué apagar las ilusiones? La niñez es la etapa más importante, que marcara tu vida. Basta de violaciones, basta de maltratos y basta de muertes infantiles. Gracias a todos, no te calles, no estamos más solos”, concluyó su emotivo posteo.

Además, días antes, cuando se conoció que el juicio por jurado tenía fecha de inicio, había expresado lo siguiente:

"Quiero agradecer profundamente la cantidad de veces que compartieron mi publicación... (en referencia a un posteo en el que hizo pública la denuncia contra su padre) Quise hacerlo público hace muchos años pero mi espera fue debido a la justicia... ¡Tardó pero llegó! Quiero que sepan que si bien hoy tengo 32 años, esta lucha viene desde hace muchos años sin ser pública, tuve una vida muy dura, llevo un dolor muy grande por dentro que jamás sanará, una niña muy dolida que no pudo disfrutar de nada... ni de su niñez, ni mucho menos su adolescencia”, remarcó.

“Sentí que Dios me había abandonado, con tan solo 12 años llegué a sentir ganas de morir, de no existir más. Por qué no quería callarme más... no quería ser más castigada de esa forma...”, se lamentó y agregó: “Hoy soy muy fuerte para contar todo, y esto lo hago más que nada por todas ustedes, por muchas mujeres que me escribieron dándome fuerzas sintiéndose identificadas, hablen chicas... ¡Ya no estamos más solas, ya podemos gritar que entre todas vamos a ayudarnos!”, manifestó.

“Miren estas fotos (posteó fotos de ella de niña) y díganme: ¿qué fue lo que le atrajo de mi? Esa pregunta es la que le haré el día del juicio... Siento vergüenza porque es mi progenitor una persona PEDERASTA. ¡Pederasta es la palabra apropiada para referirse al abuso sexual que se comete con niños! JUSTICIA POR MI Y POR MUCHAS. JUICIO POR JURADO VIERNES 30 DE JUNIO. JUSTICIA", concluyó Jesica su desahogó a través de las redes sociales.