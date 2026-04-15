Desde la Dirección del Hospital de Basavilbaso solicitaron a quienes concurren al establecimiento que no estacionen en el nuevo acceso a la guardia, luego de un episodio que generó preocupación.

Según se informó oficialmente, un camión de oxígeno no pudo ingresar debido a la presencia de vehículos estacionados en ese sector, destinado al acceso de unidades esenciales.

La situación quedó reflejada en una imagen difundida por el propio hospital, donde se observa cómo el camión se ve impedido de avanzar por los autos ubicados en la zona de ingreso.

A raíz de lo ocurrido, desde la institución apelaron a la colaboración de la comunidad para garantizar el correcto funcionamiento del servicio y facilitar el acceso de vehículos fundamentales para la atención sanitaria.