Un cuarto de siglo después de que aviones secuestrados se estrellaran contra Nueva York, Washington y Pensilvania, los atentados del 11 de septiembre de 2001 siguen profundamente incrustados en la conciencia estadounidense, más que casi cualquier otro acontecimiento de los últimos 25 años.

Una nueva encuesta de Ipsos revela que aproximadamente la mitad de los adultos estadounidenses, sin que se les sugiera ninguna opción, mencionan el 11 de septiembre entre los acontecimientos más importantes de su vida, por delante de la pandemia de Covid-19, las elecciones de Barack Obama y Donald Trump y el huracán Katrina de 2005.

Nueve de cada diez aseguran que los atentados cambiaron el país "muchísimo" o "bastante", y la mayoría de los estadounidenses todavía recuerdan exactamente dónde estaban cuando escucharon la noticia.

Sin embargo, pese a esa herida persistente, solo alrededor de uno de cada diez tiene previsto conmemorar activamente el aniversario del viernes, mientras que entre quienes lo harán los gestos más habituales son guardar un minuto de silencio e izar la bandera.

La confianza en la capacidad del Gobierno para impedir otro atentado también ha ido disminuyendo de forma constante desde los máximos históricos registrados en los días posteriores a 2001.

Los actos de conmemoración se desarrollarán en tres lugares. En Nueva York, los familiares de las víctimas se reunirán en la plaza del Memorial para leer en voz alta los nombres de los fallecidos, lectura que se intercalará con siete momentos de silencio, uno más que en años anteriores, añadido para rendir homenaje a quienes han muerto posteriormente por enfermedades relacionadas con el 11-S. También habrá ceremonias en el Pentágono, en Arlington, y en el Monumento Nacional del Vuelo 93, en Shanksville, Pensilvania.

Trump no acudirá este año al acto de Nueva York y ha optado por intervenir en el Pentágono. El vicepresidente J.D. Vance asistirá a la Zona Cero, el área donde comenzaron las primeras labores de búsqueda de supervivientes, mientras que se espera que los ex presidentes Joe Biden, Barack Obama, Bill Clinton y George W. Bush también acudan al acto de Nueva York.