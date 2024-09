El Departamento de Estado anunció en Washington sanciones contra la empresa matriz y el director de la cadena de televisión global RT, al denunciar que, a partir de nueva información, aportada en gran medida por empleados de la compañía, RT pasó de ser un medio de comunicación que ya estaba acusado de diseminar propaganda y desinformación a desplegar “actividades de influencia encubierta”.

“Las actividades de influencia encubierta no son periodismo. Estados Unidos siempre defenderá la libertad de expresión, incluso para aquellos con quienes no estamos de acuerdo. Alentamos el disenso, el debate abierto y el discurso libre. Pero no toleraremos los intentos de los actores estatales de llevar adelante actividades encubiertas, con el objetivo de secuestrar ese discurso”, indicó el Departamento de Estado.

Entre las actividades más destacadas de RT, el gobierno norteamericano mencionó los intentos para influir en la elección de Moldavia, actividades para proporcionar “apoyo y equipo militar” a las fuerzas militares rusas en Ucrania y, también, un esfuerzo con operaciones destinadas a la Argentina. El gobierno de Javier Milei ha expresado un férreo respaldo a Volodimir Zelensky en Ucrania, además de un alineamiento pleno con Estados Unidos, principal rival geopolítico de Moscú.

“El gobierno ruso también está involucrado en operaciones destinadas a desestabilizar al gobierno de la Argentina y aumentar las tensiones entre la Argentina y sus vecinos. Esperamos que el gobierno ruso aproveche a RT, sus afiliados y su manual de estrategias encubiertas en general para llevar adelante estos esfuerzos malignos”, indicó el Departamento de Estado.

La oficina de prensa de RT respondió sarcásticamente a las acusaciones del Departamento de Estado: “Hemos estado transmitiendo directamente desde la sede de la KGB todo este tiempo”, indicó un artículo publicado en el sitio web de la cadena.