Los servicios de inteligencia de Estados Unidos detectaron indicios de que Irán elabora planes para atentar con una bomba sucia o armas químicas contra altos funcionarios de la administración de Donald Trump en Washington.

Según reveló la cadena CNN a partir del testimonio de siete funcionarios estadounidenses, las investigaciones permitieron identificar la ubicación de blancos y lugares concretos dentro de la capital estadounidense.

Pese al nivel de detalle de las alertas, los analistas de seguridad precisaron que estas maniobras responden a un esfuerzo de Teherán por generar opciones futuras de represalia ante la presión diplomática y el bloqueo económico sobre su régimen, y no a la preparación de un atentado inminente.

Frente a la filtración de estos informes, la vocera de la Casa Blanca, Lauren Bis, emitió un comunicado en el que aseguró que el gobierno monitorea cualquier amenaza potencial, pero aclaró que "por el momento no existen amenazas creíbles contra el territorio nacional".

Por su parte, la misión de Irán ante las Naciones Unidas rechazó categóricamente las acusaciones, afirmando que su país considera ilegítimo el uso de armas químicas bajo cualquier circunstancia.

En el ámbito de la seguridad nacional, los especialistas advirtieron sobre la vulnerabilidad del país frente a un dispositivo no convencional como la bomba sucia, la cual combina explosivos tradicionales con material radiactivo para contaminar áreas urbanas.

Asimismo, interceptaciones telefónicas sugieren que Irán podría haber preposicionado materiales en suelo estadounidense desde hace años o décadas. Aunque persisten dudas sobre la capacidad operativa real del régimen para coordinar una acción de este tipo, la gravedad de los reportes llevó al Servicio Secreto a trasladar de manera preventiva al secretario del Tesoro, Scott Bessent, a una residencia militar resguardada.

Esta situación se enmarca además en antecedentes de hostilidad, como el intento de contratar un asesinato contra Donald Trump en 2024, y coincide con un vacío legal crítico: la expiración en junio de las leyes de vigilancia extranjera a raíz de disputas parlamentarias sobre la gestión del exdirector interino de Inteligencia Nacional, Bill Pulte.

Ante esto, el fiscal general Todd Blanche, junto a los directores de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, y de la CIA, John Ratcliffe, enviaron una carta urgente al Congreso exigiendo la renovación inmediata de la ley de vigilancia para neutralizar tramas terroristas en el país y proteger a las tropas desplegadas en Medio Oriente frente a posibles ataques químicos en medio del estancamiento de las conversaciones de paz en la región.