Estados Unidos e Irán anunciaron este domingo que alcanzaron un acuerdo para terminar con la guerra en Medio Oriente.

“El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está cerrado. ¡Felicidades a todos! Por la presente, autorizo ​​plenamente la apertura del estrecho de Ormuz sin peajes y, simultáneamente, autorizo ​​el levantamiento inmediato del bloqueo naval de los Estados Unidos. Barcos del mundo: ¡arranquen motores! ¡Que fluya el petróleo!“, indicó el presidente Donald Trump en la red Truth Social.

En tanto, el viceministro iraní de Relaciones Exteriores para Asuntos Legales e Internacionales, Kazem Gharibabadi, dijo que Irán y Estados Unidos firmarán el 19 de junio el borrador final de un memorando de entendimiento de paz en Suiza, indicó la agencia de noticias semioficial iraní Tasnim.

Se reabre el estrecho de Ormuz

El bloqueo naval de Estados Unidos contra Irán será levantado en la noche y el fin permanente e inmediato de la guerra y de las operaciones militares en todos los frentes, que incluyen a Líbano, señaló Gharibabadi, de acuerdo con la agencia de noticias semioficial Tasnim, según publicó Xinhua.

El anuncio inicial llegó de parte del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, que detalló que ambas partes acordaron el “cese inmediato y permanente de las operaciones militares” y avanzaron en un entendimiento que también contempla la reapertura del estratégico Estrecho de Ormuz, una de las rutas más importantes para el transporte mundial de petróleo.

Cómo pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la mediación de Pakistán y Qatar fue clave para acercar posiciones entre Washington y Teherán después de más de tres meses de conflicto que impactaron en la seguridad regional y en los mercados energéticos internacionales.

La firma formal del entendimiento está prevista para el viernes 19 de junio en Suiza y podría marcar el final de una de las mayores crisis geopolíticas registradas en Medio Oriente durante el último año.

Fuente: NA