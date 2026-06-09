El Comando Central de Estados Unidos anunció el martes el lanzamiento de nuevos ataques contra Irán en represalia por el derribo de un helicóptero Apache del Ejército estadounidense.

“Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) comenzaron a lanzar ataques de autodefensa contra Irán a las 5 p. m. (hora del este) de hoy, bajo la dirección del Comandante en Jefe, en respuesta al derribo de un helicóptero Apache del Ejército estadounidense ocurrido ayer. La misión es una respuesta proporcional a la agresión iraní injustificada”, escribió CENTCOM en una publicación en X.

Poco después de que Washington confirmara el inicio de las operaciones militares, comenzaron a surgir reportes desde el sur de Irán sobre posibles impactos en zonas cercanas al estrecho de Ormuz. Medios iraníes informaron que se escucharon explosiones en distintos puntos de la provincia de Hormozgán, una región estratégica para el tránsito marítimo internacional.

La televisión estatal iraní señaló que se registró el impacto de un proyectil en la localidad de Sirik, mientras que otras informaciones oficiales indicaron que la isla de Qeshm también fue alcanzada durante la operación. Hasta el momento, el régimen iraní no ha difundido un balance sobre posibles víctimas o daños materiales.

La agencia Mehr indicó que también se escucharon detonaciones en Bandar Abbas.

Tanto Sirik como Qeshm se encuentran en una de las áreas más sensibles del Golfo Pérsico, muy cerca del estrecho de Ormuz, el corredor por el que circula una parte significativa del comercio mundial de petróleo. En los últimos meses, ambos puntos ya habían aparecido en comunicados militares relacionados con intercambios de acciones entre fuerzas estadounidenses e iraníes.

Fuente: Noticias Argentinas / Infobae