GRUPO D
Pochettino enciende a Estados Unidos: le alcanzó un tiempo para vencer a Australia y clasificarse a la próxima ronda
Luego de la clasificación de México, Estados Unidos es el segundo equipo en lograr un boleto a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El conjunto de Mauricio Pochettino se impuso por 2-0 sobre Australia con goles de Cameron Burgess en contra y Alex Freeman en el Estadio Lumen Field de Seattle y jugará la segunda ronda de la Copa del Mundo por el Grupo D, que también integran Paraguay y Turquía.
Fuente: TyC Sports Online
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