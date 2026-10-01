El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, aseguró que Washington buscaría desescalar una eventual crisis entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas antes de evaluar cualquier otro tipo de intervención.

El funcionario de la administración de Donald Trump fue consultado por GB News sobre qué haría Estados Unidos ante un hipotético nuevo conflicto armado en el Atlántico Sur y si respaldaría militarmente a Gran Bretaña.

Waltz evitó dar una respuesta afirmativa o negativa y señaló que una definición de ese tipo correspondería directamente al mandatario estadounidense.

“Es una decisión del comandante en jefe”, afirmó el diplomático, antes de remarcar que no iba a adelantarse a una eventual determinación de Trump. Luego agregó: “Creo que buscaríamos desescalar antes de llegar tan lejos”.

El representante estadounidense destacó además las relaciones que Washington mantiene con ambos países. “Argentina es una gran amiga de Estados Unidos”, sostuvo Waltz, al tiempo que mencionó la histórica “relación especial” entre Estados Unidos y el Reino Unido.

Sobre la posibilidad de brindar algún tipo de asistencia militar, evitó avanzar: “En términos de cualquier clase de apoyo más allá de eso, se lo dejaré a la Casa Blanca y al Presidente”.

La posición de Trump sobre Malvinas y el reclamo del Reino Unido

El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz. (Foto: Reuters)

Las declaraciones de Waltz se producen después de que Trump generara incertidumbre sobre la posición estadounidense respecto de la disputa de soberanía.

A fines de agosto, consultado sobre si revisaba la postura de Estados Unidos en relación con las islas, Trump respondió que analizaba “cada posición”. Posteriormente, ante una pregunta sobre una eventual confrontación, puso en duda la capacidad o disposición británica para volver a desplegar fuerzas a tanta distancia, pero no anunció formalmente un cambio en la política estadounidense.

El primer ministro británico, Andy Burnham, planteó directamente la cuestión durante su encuentro con Trump en Nueva York el 22 de septiembre, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

“Vamos a mantenernos firmes frente a cualquier amenaza. Defenderemos el derecho de los habitantes de las Falklands a la autodeterminación y a seguir siendo británicos”, declaró Burnham después de la reunión. Según el primer ministro, Trump entendió la posición que le transmitió.

Fuente: TN